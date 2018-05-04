ضبط مواد تموينية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء فى الغربية

الغربية – عادل ضرة

تمكن ضباط مباحث التموين بالغربية، بإشراف العقيد محمد عتمان مدير الإدارة، من ضبط سلع تموينية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء، وبقال تموين لقيامه بالتلاعب فى حصص المواد التموينية المنصرفة له.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط "أسامة ع ال" 48 سنة، صاحب محل مقررات تموينية بقريه مسهلة مركز السنطة، وتم إجراء محاسبة على ماكينة صرف المقررات التموينية وبمطابقة الرصيد الفعلى بالرصيد الدفترى، تبين تجميعه 1038 كيلو دقيق وسمن وزيت وصلصة مربوط صرفهم على بطاقات التموين، و2616 قطعة صابون مربوط صرفها على البطاقات التموينية فى المحضر 147 جنح امن دوله طوارئ مركز السنطة.

كما تم ضبط "رضا م م" 45سنة، صاحبه محل مقررات تموينية بقريه ميت عساس مركز سمنود، وتم إجراء محاسبه على ماكينه صرف المقررات التموينيه وبمطابقة الرصيد الفعلى بالرصيد الدفترى، تبين قيامها بتجميع 150كيلو دقيق، و288عبوة شاى وجبن مربوط صرفهم على بطاقات التموين، فى المحضر 13824 جنح مركز سمنود، تم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.