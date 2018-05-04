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الجمعة، 04 مايو 2018 05:45 م
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ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير فى اتهامات بالنصب على المواطنين بزفتى

الجمعة، 04 مايو 2018 04:55 م
ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير فى اتهامات بالنصب على المواطنين بزفتى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية


الغربية – مصطفى عادل
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تمكن العميد مجدي عوض رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، من ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير مقيم قرية العايشة مركز زفتى، بعد قيامه بالنصب والاحتيال على مواطنين والحصول على 185ألف جنيه منهم بحجة تخصيص 4 وحدات بالعاصمة الإدارية الجديدة للأول ونقله من العمل بوزارة البيئة للعمل بوزارة البترول، كما أوهم الثاني بتعيين ابنته بمحكمة طنطا بعد إيهامهم بقدرته على ذلك.

كان رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، تلقى بلاغا من وائل شعبان عبد الوهاب باحث بجهاز شئون البيئة ومقيم قرية كفر سنباط، ووحيد علي الجهيني صاحب محل بقالة مقيم قرية شنراق مركز السنطة، ضد جميل أ تاج الدين صاحب مكتب استيراد، سبق اتهامه فى قضيتي شيك وشروع فى قتل، لقيامه بالاستيلاء من الأول على 135ألف جنيه من أصل مبلغ 425ألف جنيه مقابل تخصيص 4 وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية ونقله من العمل بوزارة البيئة للعمل بوزارة البترول، وحصوله من الثاني على 50ألف جنيه مقابل تعيين ابنته بمحكمة طنطا بعد إيهامهما بمقدرته على ذلك وزعمه لهما بعلاقته ببعض مسئولي تلك الجهات وعدم التزامه بذلك.

ووجه اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، بتشكيل فريق بحث لضبط المتهم، تحت إشراف اللواء اأمن لقية مدير المباحث الجنائية، وتمكن رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبلغ تحرر المحضر 3أحوال القسم وباشرت النيابة التحقيق.

 

 

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