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صور وفيديو.. محافظ مطروح ينجح فى إنهاء نزاع بعائلة الحفيان استمر 20 عاما

الجمعة، 04 مايو 2018 06:23 م
صور وفيديو.. محافظ مطروح ينجح فى إنهاء نزاع بعائلة الحفيان استمر 20 عاما


مطروح – حسن مشالي
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نجحت جهود اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح فى الصلح بين أطراف عائلة الحفيان من قبيلة أولاد خروف، بسبب نزاع على إرث بين أفراد العائلة، حيث امتثلوا جميعا لحكم الشرع وتنازل الجميع عن الدعاوى القضائية، بعد نزاع استمر أكثر من 20 سنة.
 
 
محافظ مطروح ينجح فى إنهاء نزاع داخل عائلة الحفيان (1)
 
وتم الاتفاق خلال اجتماع المحافظ مع الأطراف المتخاصمة، على تكليف الشيخ شريف الهوارى رئيس لجنة إصلاح ذات البين، بتنفيذ حكم الشرع بين أطراف العائلة وإنهاء النزاع، حفاظا على وحدة القبيلة، وتم الاتفاق والتوقيع على التصالح بين جميع الأطراف، بديوان عام المحافظة، بحضور محافظ مطروح وكبار عائلة الحفيان، التى يمثلها المهندس سعيد سليمان الحفيان، والحاج داوود صافى الحفيان، وأحمد نصار الحفيان، والحاج عبد السلام شامخ الحفيان، الذين امتثلوا لحكم الشرع، وتم الاتفاق على التنازل على جميع الدعاوى القضائية بينهم.
 
محافظ مطروح ينجح فى إنهاء نزاع داخل عائلة الحفيان (2)
كما تم حلف القسم، داخل مسجد التنعيم، على إنهاء النزاع نهائيا مع الإقرار ببنود توزيع الإرث، طبقا لما اتفق عليه، والتوقيع بين جميع أفراد العائلة، بحضور المحافظ واللواء هشام نصر مدير أمن مطروح والسيد الإمام سكرتير عام المحافظة وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد، وتقدم أهالى عائلة الحفيان، بالشكر لمحافظ مطروح، على رعايته لهذه المبادرة لإنهاء هذا الخلاف الذى استمر لأكثر من 20 عاما.
 
محافظ مطروح ينجح فى إنهاء نزاع داخل عائلة الحفيان (3)
كما تقدم الشيخ رحومة جويدة العميرى رئيس مجلس حكماء مطروح بالشكر لمحافظ مطروح على رعايته والتدخل بنفسه لإنهاء هذا النزاع بعد عقد عدة جلسات بين أفراد العائلة المتخاصمين، فى سابقة تعد الأولى التى يتدخل محافظ بنفسه لإنهاء مثل هذه النزاعات القبلية.
محافظ مطروح ينجح فى إنهاء نزاع داخل عائلة الحفيان (4)
 
وقال " العميرى" أن هذا ليس بجديد على المحافظ، الذى يعتبره جميع أبناء القبائل أبنا لهم، ويسعى لإنهاء أية نزاعات بين أطراف أية قبلية، سواء من قبيلة واحدة أو قبيلتين مختلفتين.
محافظ مطروح ينجح فى إنهاء نزاع داخل عائلة الحفيان (5)
 
ودعا محافظ مطروح أبناء المحافظة إلى ضرورة ترسيخ ثقافة التصالح والمودة بينهم جميعًا، وأن نعلو على خلافاتنا وحلها بالعقل والحوار والرجوع إلى عقلائنا وحكمائنا، وقدم الشكر لجميع من تدخل لإنهاء الخلاف لتأكيد الحفاظ على الأمن والاستقرار بين أفراد العائلة.
محافظ مطروح ينجح فى إنهاء نزاع داخل عائلة الحفيان (6)
 
وأشار المحافظ إلى ضرورة أن نسمو بخلافاتنا وتحقيق الاستقرار بين جميع أبناء المحافظة، مضيفا أننا نفتخر جميعًا بما تحقق على أرض مطروح من تنمية ونهضة شاملة لم تتحقق من قبل بفضل اهتمام القيادة السياسية المصرية التى تتباهى بوطنية أبناءها وقوة ترابطهم وعاداتهم النبيلة، والتى كرست بيننا روح الصفح والعمل على استقرار المحافظة من السلوم غربًا إلى الحمام شرقًا وحفظ أمنها لنكون دائما حماة بوابة مصر الغربية بتكاتفنا مع رجال الشرطة والجيش.

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