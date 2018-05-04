صور ... وزير الأوقاف وسكرتير عام المنوفية يلتقيان قيادات الدعوة بالمحافظة







المنوفية _ محمد فتحى

عقد صباح اليوم، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، واللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، اجتماعاً موسعاً، لمناقشة خطة المحافظة الدعوية، واستعدادات وزارة الأوقاف لشهر رمضان المبارك، بقاعة الإجتماعات بالديوان العام، بحضور الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، والنائب أسامه شرشر عضو مجلس النواب، وعدد من قيادات الدعوة والأئمة بالمحافظة .

ورحب السكرتير العام بوزير الأوقاف والأئمة والدعاة، مثمناً جهود وزارة الأوقاف على المستوى الدعوى والاجتماعى ودور القيادات الدعوية فى التصدى للأفكار المتطرفة، وغلق الطريق أمام المتاجرين بالدين، وكذا نشر تعاليم الإسلام السمحة والفكر الإسلامي المستنير، فضلا عن تصحيح المفاهيم الخاطئة والأفكار المغلوطة.

وأكد النائب أسامه شرشر على أهمية دور وزارة الأوقاف، وما يؤديه قيادتها الشرفاء من دور فى مواجهة الإرهاب الفكرى، ومحاربة التطرف والفساد بكافة صوره وأنواعه بالدعوة الحسنة والكلمة الطيبة، مجدداً الشكر لوزير الأوقاف على استجابته لدعوة الأهالى والحضور لافتتاح مسجد سيدى موسى بمدينة منوف.

وفى كلمته وجه الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر لكافة القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بمحافظة المنوفية على ما يبذلونه من جهد يبتغون به رضا المولى عز وجل أولا، وتوفير سبل الراحة والأمن والأمان للمواطنين، مؤكدا علي أن ما يحاك لبلدنا من مخاطر وفتن يدعونا جميعا للتوحد والوقوف معا علي قلب رجل واحد للقضاء علي هذه المؤمرات الخبيثة فمصر من البلاد المحورية بالمنطقة ، مؤكدا علي ضرورة التصدي للشائعات والجماعات التي إحترفت الكذب وترويج الأفكار المنحرفة من خلال تجديد الخطاب الديني والفكر الدعوي والوعي التام لهذه المخططات الهدامة ومواجهته بفكر معتدل يبرهن علي سماحة تعاليم الإسلام .

وأشار مختار، إلى أن وزارة الأوقاف قد أنهت استعداتها لإستقبال شهر رمضان المعظم - لما لهذا الشهر من طبيعية خاصة دينية واجتماعية، وذلك من خلال الاستعداد من توفير الأئمة والدعاة لإحياء ليالي رمضان، وكذا الإهتمام بالقرأن الكريم حفظا وترتيلا مع تكثيف الدروس الدينية، فضلا عن الانتهاء من فرش وتهيئة المساجد علي مستوي الجمهورية لإستقبال الشهر الفضيل حيث أنه من المتوقع قبل نهاية العام المالي الحالي سيتم الإنتهاء من فرش 600 مسجد علي مستوي الجمهورية بإجمالي 180 ألف متر وتنظيم الإعتكاف وإعداد المصليات حتي تكون المساجد للعبادة فقط وعدم إستغلالها سياسيا من قبل أي جماعات أو أحزاب .

وردا علي تضييق الأوقاف علي الكتاتيب ومكاتب تحفيظ القرأن أكد مختار ، أن وزارة الأوقاف أحرص ما يكون علي حفظ كتاب الله ، حيث ارتفع عدد الكتاتيب ومكاتب تحفيظ الرقان الكريم من 750 إلي 2286 كُتاب ومكتب تحفيظ معتمد من الأوقاف فضلا عن إرتفاع عدد المدارس القرأنية في خلال 6 شهور إلي 638 مدرسة بإجمالي 1900 مُحفظ حفاظا علي عقول أبنائنا ومنع المتطرفين من إستغلال هذه الكتاتيب لنشر وبث السموم في عقول أطفالنا .

جانب من الاجتماع



جانب من الاجتماع