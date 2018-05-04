صور.. وزير الأوقاف وسكرتير عام المنوفية يفتتحان مسجد سيدى موسى بمنوف

وزير الأوقاف وسكرتير عام المنوفية يفتتحان مسجد سيدى موسى







المنوفية _ محمد فتحى

افتتح منذ قليل، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، واللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، والدكتور أيمن مختار السكرتير العام بمحافظة المنوفية والقائم بأعمال المحافظ، والنائب أسامة شرشر عضو مجلس النواب عن دائرة منوف سرس الليان، والمهندس طارق الوراقى رئيس مجلس مركز ومدينة منوف مسجد سيدى موسى بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، عقب تجديده من قبل وزارة الأوقاف.

ويلقى الوزير الخطبة حول موضوع "الترشيد فى حياتنا موضوعا المياه والإنفاق فى رمضان أنموذجًا"، كما يستعرض فى خطبة الجمعة دعوة الشريعة الإسلامية للترشيد، ونبذ الإسراف والتبذير، والدعوة إلى التوسط فى الإنفاق.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، حول "الترشيد فى حياتنا موضوعا المياه والإنفاق فى رمضان أنموذجًا " بجميع المساجد على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة، أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.



وزير الأوقاف وسكرتير عام المنوفية يفتتحان مسجد سيدى موسى



وزير الأوقاف وسكرتير عام المنوفية يفتتحان مسجد سيدى موسى



وزير الأوقاف وسكرتير عام المنوفية يفتتحان مسجد سيدى موسى