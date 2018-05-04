صور.. مسيرات لدعم تحالف "من أجل التقدم نحو الإصلاح" فى الانتخابات العراقية







كتب عبد الوهاب الجندى

شارك آلاف العراقيين فى مسيرات حاشدة وسط العاصمة بغداد، لدعم مرشحى التحالف الانتخابى "من أجل التقدم نحو الإصلاح"، الذى يدعم الزعيم الشيعى مقتدى الصدر.

وحمل المحتشدين فى ميادين بغداد، لافتات مؤيدة لحلف "من أجل التقدم نحو الإصلاح" وصور للزعيم الشيعى مقتدى الصدر، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

ومن المقرر أن تجرى السلطات العراقية الانتخابات المحلية فى يوم 12 مايو المقبل، وسط إجراءات أمنية مشددة، بعد تهديدات تنظيم داعش الإرهابى باستهداف مقر اللجان الانتخابية.



آلاف العراقيين



جانب من المسيرة



صورة مقتدى الصدر



مسيرة للعراقيين