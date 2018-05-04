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الجمعة، 04 مايو 2018 05:45 م
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صور .. محافظ كفر الشيخ يستقبل شريف الخشاب المدير الفنى للنادى

الجمعة، 04 مايو 2018 04:45 م
صور .. محافظ كفر الشيخ يستقبل شريف الخشاب المدير الفنى للنادى محافظ كفر الشيخ يستقبل شريف الخشاب ومجلس إدارة النادى


كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلن مجلس إدارة نادى كفر الشيخ رسميا، تعاقده مع شريف الخشاب المدير الفنى السابق لغزل المحلة كمدرب للفريق الأول لكرة القدم بكفر الشيخ، خلفاً لعبد الناصر محمد الذى قاد الفريق لوصافة الدورى الممتاز "ب" ، وكان قاب قوسين أو أدنى من الصعود للدورى الممتاز فى العام الماضي.

 

واستقبل اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، المدير الفنى الجديد بمكتبه بديوان عام المحافظة، للتأكيد على استمرار الدعم للفريق الأول لكرة القدم وبقوة، لتحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز، وجاء ذلك فى حضور محمد عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، واللواء هانى النواصرة عضو مجلس النواب وأشرف أبو حليمة رئيس نادى كفر الشيخ، وضياء العلماوى أمين الصندوق، ووائل الحداد عضو مجلس الإدارة.

 

كما عقد مجلس إدارة النادي، اجتماعا مع الجهاز الفنى بتشكيله الجديد، لوضع بعض البنود ومناقشة الاستعدادات للموسم الجديد، حيث يتكون الجهاز الجديد من شريف الخشاب مديرا فنيا وهشام السعيد مدربا مساعدا وعاطف السعيد مدرباً لحراس المرمى ومختار داوود مديرا إداريا وعماد حمدى إداريا للفريق ، بينما لم يتم الاستقرار على منصب المدرب العام، وسيتم الإعلان عنه فى وقت لاحق.

 

1- محافظ كفر الشيخ يستقبل شريف الخشاب ومجلس إدارة النادي
محافظ كفر الشيخ يستقبل شريف الخشاب ومجلس إدارة النادى
 
2- محافظ كفر الشيخ ومجلس إدارة نادي كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ ومجلس إدارة نادي كفر الشيخ
 
3- جانب من اجتماع مجلس الإدارة
 جانب من اجتماع مجلس الإدارة
4- استقبال محافظ كفر الشيخ للخشاب
 استقبال محافظ كفر الشيخ للخشاب
5- جانب من اجتماعغ مجلس إدارة نادي كفر الشيخ
 جانب من اجتماع مجلس إدارة نادي كفر الشيخ

 


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