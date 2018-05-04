صور.. فانوس محمد صلاح بـ 250 جنيها فى أسواق بنى سويف







بنى سويف أيمن لطفى

لم يتبق سوى أيام قليلة، ونستقبل شهر رمضان الكريم والذى يرتبط فى ذهن الأطفال بالفانوس، إذ تنتشر أنواع مختلفة منه هذا العام لدى محال بيعه، أشهرها فانوس محمد صلاح "المستورد" والذى يرتفع ثمنه مقارنة بالأنواع الأخرى محلية الصنع التى تلقى إقبالا من محدودى الدخل لانخفاض أسعارها.

"اليوم السابع"، التقى بعض أصحاب المحال والسرادقات والمواطنين للتعرف على أنواع الفوانيس وأسعارها ومدى الإقبال عليها هذا الموسم، حيث قال مينا حليم، صاحب محل بمدينة بنى سويف،:"ترتفع أسعار فوانيس رمضان هذا الموسم عن العام الماضى قليلا، وتنتشر الأنواع المصنوعة محليا بالمحلات وتجد إقبالا من المواطنين نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بالمستورد، لكن الجديد هذا العام فى الأسواق فانوس محمد صلاح مرتديا زى رياضى يغنى ويتحرك ويؤدى بعض الحركات ويوجد منه نوعان مختلفان بحجم واحد، ونبيعه بـ 180 جنيها، ويتراوح ثمنه فى محلات أخرى ما بين 200 و 250 جنيها، ويقبل على شراءه الأثرياء وميسورو الحال نظرا لارتفاع ثمنه.

وتابع حليم:" يقبل الزبائن على الفوانيس المصنعة محليا لرخص ثمنها و منها الخشبية ذات الأحجام المختلفة، ويبلغ ثمن الصغير منها "الميدالية" خمسة جنيهات ، ويصل إلى 120 جنيها للحجم الكبير الذى يضيء الشرفات والشوارع، أما الفانوس الخرز فثمنه يتراوح ما بين 20 و 70 و80 جنيها".

فيما أوضح على يوسف" بائع": "اعتدت بيع فوانيس رمضان داخل سرادق بشارع عرابى" البحر"، وهناك أنواع مختلفة من الفوانيس منها "اللعب" التى ترفع أصبعيها بعلامة النصر وتضىء بالحجارة وسعرها من 30 حتى 100 جنيه، وفانوس شمعة ثمنه 20 جنيها، وهناك أنواع أخرى مصنوعة من الصاج ذات أحجام صغيرة تضىء بالشموع، والكبيرة منها تضىء بلمبة كهرباء، و تتراوح أسعارها من 15 حتى 150 جنيها" .

أما أحمد يوسف- بائع ، فقال:"لم نقبل على فوانيس "محمد صلاح" نظرا لارتفاع ثمنها لدى المستورد وكذلك تجار الجملة"، لافتا إلى أنه لو تم صنع نوع منه محليا بسعر أقل لتمكن صغار التجار والباعة من شراءه وعرضه ووجد إقبالا كبيرا من محدودى الدخل فى بنى سويف وجميع المحافظات.

وأضاف يوسف: " لدينا فوانيس محلية الصنع منها البلاستيك وأخرى من الباغ سعرها 50 جنيها، فضلا عن فوانيس "تعليق ولصق" تحمل صور "عم شكشك" و "فطوطة" ويتراوح ثمنها ما بين 8 إلى 10جنيهات، وكذلك تابلوه بوجى وطمطم المضئ، وفوانيس خيامية مضيئة وتصدر أغانى، وكذلك مفروشات و أباريق وأكواب وعلب مناديل يكسوها القماش المزخرف وتوضع على سفرة الإفطار فى رمضان.

وأوضح جمال خالد، رجل أعمال، أن إعجاب نجله بفانوس صلاح وإصراره على شراءه ورفضه معظم الأنواع الموجودة بأحد المحال، جعله يشتريه رغم ارتفاع ثمنه، نزولا على رغبة ابنه الذى يحب النجم محمد صلاح.