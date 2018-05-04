صور.. رئيس حى شبرا الخيمة يكشف سر اختفاء حجر أساس مشروع تطوير الطرق







كتب محمد حجازى

آثار اختفاء حجرالأساس والرخامة الخاصة بمشروع تطوير طرق ومناطق شبرا الخيمة موجة من الغضب على صفحات التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا من أبناء شبرا الخيمة، بعد اختفائها بساعات من وضعها بحضور محافظ القليوبية.

وكشف المهندس على الهميمى رئيس حى غرب شبرا الخيمة لـ"اليوم السابع"، عن سر اختفاء حجر الأساس والرخامة الخاصة بمشروع تطوير طرق ومناطق شبرا الخيمة بعد وضعها، بحضور اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، واللواء محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، والمتحدث الرسمى لمجلس النواب، وذلك لبدء أعمال التطوير والرصف، حيث بدأت معدات جهاز التعمير فى بدء تمهيد الطرق فوجدت إعاقة بسبب وجود حجر الأساس فى منتصف الطريق، ما أدى إلى رفع إزالة حجر الأساس والرخامة الخاصة بتدشين المشروع لبدء أعمال الرصف والتطوير وإعادتها مرة أخرى بعد انتهاء أعمال الرصف فى مكان مناسب لا يسبب أى نوع من اﻹعاقة للطريق.

وأوضح الهميمى، أنه سيتم استكمال أعمال رصف طريق أحمد عرابى بتكلفة 4 ملايين جنيه، والذى يتولى تنفيذه شركة المقاولون العرب مع مجموعة من الطرق التى سوف تدخل فى أعمال التطوير، منها طريق الترعة البيجامية والترعة النصرانية، والتى تخدم أكثر من 300 ألف مواطن بتكلفة 9 ملايين جنيه، والذى يتولى تنفيذه جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

وأشار رئيس حى غرب شبرا الخيمة، باستكمال أعمال رصف امتداد شارع 25، والذى يربط بطريق بيجام وشارع أحمد عرابى وشارع كريستال عصفور وشارع 15 مايو واستكمال رصف وإنارة طريق بيجام.

وأضاف رئيس الحى أنه فى الخطة الاستثمارية القادمة والتى ستبدأ فى شهر يوليو سيتم استكمال طريق أحمد عرابى وشارع كريستال عصفور.

وكان اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية قد استقبل اللواء محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى أمس لوضع حجر الأساس لرصف وتطوير عدد 14 طريقا بتكلفة 64.5 مليون جنيه، وذلك بشارع ترعة البيجامية بحى غرب شبرا الخيمة وذلك بحضور الدكتور صلاح حسب الله والمهندس محمود عطية أعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة حيث سيتم البدء فى رصف 14 طريقا بـ9 مدن وذلك كالآتى: فى نطاق مدينة بنها طريقين وهم طريق علما - طحلة بطول 4000 متر وعرض 6 أمتار بتكلفة 4.5 مليون جنيه وطريق عزبة الجراب إلى كفر أبو ذكرى بطول 4000 متر وعرض 6 أمتار بتكلفة 4.5 مليون جنيه.