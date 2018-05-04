سكرتير عام المنوفية يستقبل اليوم وزير الأوقاف بالديوان العام للمحافظة

المنوفية _ محمد فتحى

يستقبل الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بديوان عام المحافظة، ومن المقرر عقد اجتماع بقيادات الدعوة وعدد من الأئمة بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، لمناقشة خطة المحافظة الدعوية والاستعداد لشهر رمضان المبارك، ثم يتوجهان لافتتاح مسجد سيدى موسى بمدينة منوف وأداء شعائر صلاة الجمعة، يأتى هذا فى إطار التواصل الدائم والمتابعة مع قيادات الدعوة على مستوى الجمهورية.

من جانبه أكد السكرتير العام على ضرورة الالتزام بالشروط والضوابط الدعوية التى تضعها وزارة الأوقاف للحفاظ على قيم وسماحة الدين الإسلامى والبعد عن الأفكار المتطرفة.