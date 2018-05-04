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روسيا: الأمم المتحدة أرسلت 5 قوافل إنسانية لسوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

الجمعة، 04 مايو 2018 01:55 م
روسيا: الأمم المتحدة أرسلت 5 قوافل إنسانية لسوريا خلال الـ24 ساعة الماضية سوريا - أرشيفية


موسكو (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الأمم المتحدة أرسلت 5 قوافل إنسانية إلى سوريا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتينك الروسية" عن الوزارة قولها إن القوافل الإنسانية الخمس وصلت مناطق الجيزة وكحيل والناصرية وجاسم والعجمي، فى محافظة درعا السورية، موضحة أن القوافل تضمنت 45 طنا من المساعدات.

 


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