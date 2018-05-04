روسيا: الأمم المتحدة أرسلت 5 قوافل إنسانية لسوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

روسيا: الأمم المتحدة أرسلت 5 قوافل إنسانية لسوريا خلال الـ24 ساعة الماضيةالجمعة، 04 مايو 2018 01:55 م
سوريا - أرشيفية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الأمم المتحدة أرسلت 5 قوافل إنسانية إلى سوريا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ونقلت وكالة أنباء "سبوتينك الروسية" عن الوزارة قولها إن القوافل الإنسانية الخمس وصلت مناطق الجيزة وكحيل والناصرية وجاسم والعجمي، فى محافظة درعا السورية، موضحة أن القوافل تضمنت 45 طنا من المساعدات.
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