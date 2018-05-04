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روبرت فيسك: قطر تبحث عن النفوذ فى سوريا بملف إعادة الإعمار

الجمعة، 04 مايو 2018 03:04 م
روبرت فيسك: قطر تبحث عن النفوذ فى سوريا بملف إعادة الإعمار سوريا


كتبت ريم عبد الحميد
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قال الكاتب البريطانى المتخصص فى شون الشرق الأوسط روبرت فيسك إن الرئيس السورى بشار الأسد وخلال اجتماع سرى مع عدد من الصحفيين السوريين فى دمشق  خلال الأيام الماضية، وأبلغهم أن العلاقات قد استؤنفت على مستوى منخفض ومتواضع للغاية بين قطر وسوريا.

وأضاف فيسك فى مقال له بصحيفة "إندبندنت" البريطانية، إنه لم يسمح للصحفيين بأى حال نقل هذا التصريح أو منح أى مصداقية رئاسية للقصة، لكن كان بإمكانهم ذكرها فى التأكيد على عدم استئناف العلاقات، وأن مجرد دولتين تبقيان على اتصال.

وتحدث فيسك عن الدور لقطرى فى دفع فدية مقابل إطلاق سراح راهبات كن محتحزات فى سوريا قبل أربع أعوام، ثم قال إن أمراء قطر بما لديهم من ثروة ربما يكونون أباطرة لكن ليس لديهم إمبراطورية. لكن لو  أنقذت قطر سوريا عندما تنتهى الحرب فيها، بمعنى أن تستغل ثروتها الشاسعة فى إعادة بناء الأرض القديمة.

ويستبعد الكاتب أن تملك قطر سوريا، مشيرا إلى أن السورين سيحاربون بقوة لمنع هذا.

 

 


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