video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 04 مايو 2018 04:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رفع 95 طن تراكمات ومخلفات تطهير الترع فى حملات مكبرة بسوهاج

الجمعة، 04 مايو 2018 02:45 م
رفع 95 طن تراكمات ومخلفات تطهير الترع فى حملات مكبرة بسوهاج رفع التراكمات ومخلفات الترع بدار السلام


سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم،محافظ سوهاج،رفع أكثر من 95 طن تراكمات ومخلفات تطهير الترع في حملات مكبرة بناحية مركز ومدينة دار السلام،واستمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق المركز.

وشدد المحافظ،علي جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات والنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وتركيب كشافات الإنارة ، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوي النظافة وتقديم أفضل مستوي من الخدمة للمواطنين

ومن جانبه قال لطفى محمد على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام ، أن الوحدة المحلية قامت بحملات مكبرة لرفع المخلفات ونواتج تطهير الترع بطريق عزبة سعد حيث تم رفع حوالى 50 طن مخلفات ، وكذلك بقرية أولاد يحى بحرى تم رفع حوالي 45 طن مخلفات ونواتج التطهير من طريق طراد النيل مزاته شرق - النصيرات ، وتم رفع 25 قلاب بمساحة 150 متر من المخلفات من طريق صليبة الخيام بأولاد سالم ، وجاري أعمال المتابعة المستمرة ورفع المخلفات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ سوهاج : تحرير 23 محضر تموينى فى حملة مكبرة بمدينة ساقلته

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

دار السلام




لا تفوتك
تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة