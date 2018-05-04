رفع 95 طن تراكمات ومخلفات تطهير الترع فى حملات مكبرة بسوهاج







سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم،محافظ سوهاج،رفع أكثر من 95 طن تراكمات ومخلفات تطهير الترع في حملات مكبرة بناحية مركز ومدينة دار السلام،واستمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق المركز.

وشدد المحافظ،علي جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات والنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وتركيب كشافات الإنارة ، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوي النظافة وتقديم أفضل مستوي من الخدمة للمواطنين

ومن جانبه قال لطفى محمد على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام ، أن الوحدة المحلية قامت بحملات مكبرة لرفع المخلفات ونواتج تطهير الترع بطريق عزبة سعد حيث تم رفع حوالى 50 طن مخلفات ، وكذلك بقرية أولاد يحى بحرى تم رفع حوالي 45 طن مخلفات ونواتج التطهير من طريق طراد النيل مزاته شرق - النصيرات ، وتم رفع 25 قلاب بمساحة 150 متر من المخلفات من طريق صليبة الخيام بأولاد سالم ، وجاري أعمال المتابعة المستمرة ورفع المخلفات.