رئيس هيئة الانتخابات التونسية: 6 آلاف مراقب محلى ودولى للانتخابات البلدية







تونس أ ش أ

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلى المنصرى، إن الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية سيبدأ عقب غلق مراكز الاقتراع يوم الأحد القادم وتتواصل إلى التاسع من مايو الجاري.

وأضاف المنصرى - خلال افتتاح المركز الإعلامى بقصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية اليوم - أن عملية الفرز ستكون يدويا والكترونيا لمزيد من التأكد من نتائج هذه الانتخابات التى سيتابعها أكثر من 6 آلاف مراقب بين محلى وأجنبى فى القاعات الرياضية الكبرى فى 27 مركز اقتراع تغطى كامل ولايات الجمهورية.

وعن المراكز الحدودية، قال التليلى إنه سيتم غلق بعض منها بصفة مبكرة عن بقية المراكز، وسيكون ذلك فى حوالى الساعة الرابعة عصرا، (بالتوقيت المحلي)، مؤكدا أنه تم إعلام المراكز المعنية بتغيير مواعيد فتحها وإغلاقها بالتنسيق مع قوات الأمن والجيش الوطنيين.