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الجمعة، 04 مايو 2018 04:50 م
خالد صلاح
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رئيس كوريا الجنوبية يستقبل وزير الطاقة السعودى لبحث العلاقات الثنائية

الجمعة، 04 مايو 2018 03:54 م
رئيس كوريا الجنوبية يستقبل وزير الطاقة السعودى لبحث العلاقات الثنائية رئيس كوريا الجنوبية


أ ش أ
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استقبل الرئيس الكورى الجنوبى "مون جاى إن"، اليوم الجمعة، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودى المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، الذى يزور كوريا حاليا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن "مون"، إشادته بعمق العلاقات الثنائية والثقة الكبيرة المتبادلة بين السعودية وكوريا التى بدأت عام 1962، وأن المملكة حافظت على هذه العلاقة القوية، مشيرا إلى أنه يتطلع لاستمرار التعاون مع المملكة فى مختلف المجالات خاصة المجال الاقتصادى.

وأوضح مون، أن التعاون بين البلدين حالياً لا يقتصر على النفط والطاقة التقليدية، بل أصبح يشمل المجالات الصناعية الحديثة مثل السيارات الكهربائية، والآلات، وذلك فى إطار رؤية المملكة العربية السعودية - كوريا 2030، معربا عن شكره للوزير السعودى على جهوده فى تعزيز العلاقة الثنائية بين المملكة وكوريا الجنوبية فى مجالى الطاقة والصناعة، ومن جانبه، أكد الفالح عمق العلاقة الوثيقة بين البلدين، وأن التعاون بينهما سيكون مستمرًا وفق توجيهات قيادتى البلدين.


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