رئيس الإنتربول يشيد بدور الجزائر فى استقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب

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أشاد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول) ونائب وزير الأمن العمومى الصينى مينغ هونغواى، الخميس، بالدور المحورى للجزائر فى استقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن ذلك جاء عقب لقاء هونجواى - الذى يزور الجزائر حاليا - مع وزير الشؤون الخارجية الجزائرى عبد القادر مساهل بالجزائر، حيث بحثا التعاون الثنائى بين الإنتربول والشرطة الجزائرية، بالإضافة إلى التحديات الأمنية التى يواجهها العالم بصفة عامة والمنطقة بصفة خاصة، لاسيما الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة السرية والتهريب بجميع أنواعه والعلاقة بين جميع هذه الظواهر.

وقال هونجواى إن الجزائر حققت تقدما فى مكافحة الإرهاب، واصفا هذه التجربة بـ"الثمينة" بالنسبة للمجتمع الدولى والتى ينبغى على الجميع الاقتداء بها.

يذكر أن مينغ هونغواى قد وصل - أمس - إلى الجزائر فى إطار تدعيم مجالات التعاون الدولية وتوحيد الرؤى بين الشرطة الجزائرية والانتربول من خلال الآلية الأفريقية لتعاون الشرطة (أفريبول) قصد تدعيم التنسيق الأمنى و رفع التحديات الحالية والمستقبلية.