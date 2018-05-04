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"حظر الأسلحة الكيماوية": تحليل العينات من دوما السورية يستغرق 3 أو 4 أسابيع

الجمعة، 04 مايو 2018 06:45 م
"حظر الأسلحة الكيماوية": تحليل العينات من دوما السورية يستغرق 3 أو 4 أسابيع الأوضاع فى دوما - أرشيفية


(أ ش أ)
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أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الجمعة، إتمام عمل بعثتها فى مدينة دوما السورية، مشيرة إلى أن تحليل العينات التى أخذت هناك سيستغرق ما لا يقل على 3 أو 4 أسابيع.

وأشارت المنظمة، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إلى أنه تم نقل العينات التى تم جمعها فى دوما إلى مختبر المنظمة، حيث سيتم توزيعها على مختبرات معتمدة.

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايجور كوناشينكوف، اليوم، أن فريق مفتشى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "أنهى مهمته" فى مدينة "دوما" السورية، وذلك عقب مجيئه للتفتيش حول الادعاءات الدولية بوقوع هجوم كيماوى بالمدينة فى السابع من أبريل الماضي.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أنه من المتوقع أن تنشر المنظمة تقريرا عن النتائج التى توصل إليها الخبراء فى دوما، لكنه لن يكون موجها لإلقاء ملام، مشيرة إلى أنه كان قد تم تأجيل وصول فريق التفتيش مرات عدة إلى المدينة السورية.

من جانبها، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن المفتشين أودعوا العينيات التى جمعوها خلال رحلتهم فى دوما فى المعامل.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد قال، فى وقت سابق، إنه تم إثبات بالوثائق مدى زيف الهجوم الكيماوى المزعوم فى مدينة دوما لكل العالم عبر الوفد المشارك فى مؤتمر المنظمة.

 


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