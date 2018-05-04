حزب الله يواجه استياءا متزايدا فى معقله قبل الانتخابات بسبب إيران







كتب: محمد محسن أبو النور

قالت جريدة وول ستريت جورنال الأمريكية إن تنظيم "حزب الله" اللبنانى يواجه استياء متزايدا من ناخبيه فى معقله قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، بسبب أنه جعل من لبنان ساحة مفتوحة لإيران.

ولفتت الجريدة إلى أن إرسال مجموعة من القوات الشيعية لمساعدة النظام السورى، حيث تسود المخاوف فى سهل البقاع، وهم يريدون الوظائف أكثر من الشهداء.

وأوضحت الجريدة أن حزب الله وسّع نفوذه الإقليمى من خلال تجنيد الآلاف من الشبان من وادى البقاع اللبنانى للقتال فى سوريا، لكن الحرب فى الجوار تولد موجة من الاستياء فى الداخل للمليشيات اللبنانية والمجموعة السياسية قبل الانتخابات يوم الأحد المقبل.

ويشير المنتقدون إلى فشل حزب الله فى إحراز تقدم اقتصادى مطلوب بشدة فى معقله الشيعى، ويشكون من النفوذ المهيمن الذى تمارسه إيران من خلاله فى لبنان.