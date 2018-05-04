تقارير إعلامية: واشنطن توقف الدعم المادى عن "الخوذ البيضاء" فى سوريا







أ ش أ

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الدعم الأمريكى المقدم إلى فرق "الخوذ البيضاء" الإغاثى فى سوريا، التى تعمل فى مناطق تحت سيطرة المعارضة قد توقف تماما .

وأشارت قناة (سكاى نيوز)، اليوم /الجمعة/ إلى أن مكتب الشرق الأدنى كان فى انتظار الضوء الأخضر من الخارجية الأمريكية لمواصلة تقديم الدعم المالى لفرق الخوذ البيضاء، لكن عدم حصوله على قرار واضح اضطره لوقف التمويل عن هذه المجموعة، كذلك عن مجموعات إغاثية أخرى تعمل على إزالة الألغام وتوزيع الطعام وإعادة بعض الخدمات للعمل .

وقال مسؤول فى الخوذ البيضاء وفقا للقناة، إن هذا التطور مقلق للغاية، مؤكدا أن توقف الدعم الأمريكى منذ أسابيع سيؤثر بشكل سلبى على العمل الإغاثى وقدرة الفرق الإغاثية على إنقاذ الأرواح.

جدير بالذكر أن فرق الخوذ البيضاء قد تأسست من متطوعين مدنيين عام 2013، بهدف إغاثة المتضررين من جراء الحرب فى سوريا، ويبلغ عدد أفرادها أكثر من 3 آلاف شخص .