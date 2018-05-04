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تحرير 1459 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الجمعة، 04 مايو 2018 11:33 ص
تحرير 1459 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية فى الإسماعيلية - ارشيفية


الإسماعيلية - صبرى غانم
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 نظمت مديرية أمن الإسماعيلية ، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ، ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن ، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

أسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة  المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1459 مخالفة مرورية متنوعة و شملت375 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و41 مخالفة إزالة ملصقات و76 مخالفة انتظار خاطئ وحجز14 سيارة و165 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو60  مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وسحب 42 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 61  رخصة لمخالفة البيئة و 106 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وسحب 51رخصة لمخالفة خط السير و52 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و68 مخالفة عدم صلاحية الأنوار وسحب 118 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 50 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 66مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق"  و59 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و55 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

 

 


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