انتشال 800 جثة من تحت الأنقاض بمدينة الرقة السورية منذ مطلع العام

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أعلن الفريق المدنى بمجلس مدينة الرقة السورى، انتشال 800 جثة من تحت الأنقاض التى تسببت فيها الحرب على تنظيم (داعش) الإرهابى.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكى، اليوم الجمعة، عن فريق الاستجابة الأولية التابع لمجلس المدينة المدنى، قوله، إنهم تمكنوا من انتشال 800 جثة من تحت انقاض الحرب مع "داعش"، منذ مطلع العام الحالى، مشيرا إلى أنه يتم تسليم الجثة التى يتعرفون عليها لذويها ويتم ترقيم الجثث المجهولة قبل دفنها، وأعرب الفريق عن الاعتقاد بوجود نحو 4 آلاف جثة ما تزال تحت الأنقاض، مطالبين الدول المانحة بزيادة الدعم المقدم إليهم لإنجاز المهام الموكلة إليهم فى أسرع وقت.