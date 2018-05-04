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الجمعة، 04 مايو 2018 07:53 م
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المفوضية الأوروبية تبدى استعدادها لمساعدة اليونان فى إدارة تدفق المهاجرين

الجمعة، 04 مايو 2018 07:15 م
المفوضية الأوروبية تبدى استعدادها لمساعدة اليونان فى إدارة تدفق المهاجرين مهاجرين - أرشيفية


(أ ش أ)
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قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ناتاشا برتود، اليوم الجمعة، إن قوات حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية مستعدة لمساعدة اليونان فى إدارة الزيادة الأخيرة فى أعداد المهاجرين واللاجئين عن طريق البر والبحر.

وأكدت برتود، وفقا لصحيفة "كاثمريني" اليونانية، تقارير تشير إلى زيادة كبيرة فى أعداد الوافدين لجزر شرق بحر إيجه وإفروس على الحدود الشمالية الشرقية لليونان مع تركيا، وقالت إن جميع الوكالات الأوروبية المعنية تحت تصرف اليونان للمساعدة فى حماية حدودها.

وأضافت المتحدثة، أن المفوض الأوروبى للهجرة ديمتريس أفراموبولوس يواكب التطورات ويجرى اتصالات منتظمة بالسلطات التركية وكذلك اليونانية المعنية بتلك القضية.

وفيما يتعلق بالمحادثات الجارية لمراجعة قواعد دبلن، التى تنص على أن المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم القبض عليهم داخل الاتحاد الأوروبى يجب إعادتهم إلى بلد دخولهم التى عادة ما تكون اليونان أو إيطاليا أو إسبانيا، قالت برتود إن الرئاسة البلغارية للاتحاد حاليا تقوم بصياغة اقتراح سيعرض على قمة الاتحاد الأوروبى للمناقشة فى شهر يونيو المقبل.

 


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