video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 04 مايو 2018 11:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المرصد السورى: مقاتلون معارضون يسلمون أسلحتهم تمهيداً لخروجهم

الجمعة، 04 مايو 2018 11:11 ص
المرصد السورى: مقاتلون معارضون يسلمون أسلحتهم تمهيداً لخروجهم سوريا - أرشيفية


بيروت (أ ف ب)
إضافة تعليق

يسلم مقاتلون معارضون الجمعة، أسلحتهم الثقيلة لليوم الثانى على التوإلى بموجب اتفاق يقضى بخروجهم من مناطق سيطرتهم فى وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وتوصلت الفصائل المعارضة فى ريف حمص الشمإلى وريف حماة الجنوبى المحاذيين بداية الأسبوع الحالى إثر مفاوضات مع الروس إلى اتفاق يقضى بوقف لاطلاق النار فى مناطق سيطرتهم وأبرزها مدن الرستن وتلبيسة والحولة، قبل تسليمهم سلاحهم الثقيل ثم خروج الراغبين من المقاتلين والمدنيين باتجاه الشمال السورى.

وأورد المرصد السورى أن الفصائل المعارضة تواصل لليوم الثانى على التوإلى "تسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة إلى قوات النظام والروس"، ويتزامن ذلك مع "عملية تسجيل قوائم الراغبين بالخروج نحو الشمال السورى".

وأشار إلى أن العملية مستمرة "برغم وجود معارضين للاتفاق".

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "بمجرد الانتهاء من تسليم الأسلحة، ستبدأ عملية إجلاء المقاتلين والمدنيين الراغبين إلى مناطق سيطرة الفصائل فى شمال البلاد".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

باريس تشدد على ضرورة تسهيل عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فى سوريا

تقارير إعلامية: واشنطن توقف الدعم المادى عن "الخوذ البيضاء" فى سوريا

الدفاع الروسية: 5 انتهاكات لوقف إطلاق النار فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

سوريا

اخبار سوريا

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة