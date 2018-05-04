المرصد السورى: مقاتلون معارضون يسلمون أسلحتهم تمهيداً لخروجهم







بيروت (أ ف ب)

يسلم مقاتلون معارضون الجمعة، أسلحتهم الثقيلة لليوم الثانى على التوإلى بموجب اتفاق يقضى بخروجهم من مناطق سيطرتهم فى وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وتوصلت الفصائل المعارضة فى ريف حمص الشمإلى وريف حماة الجنوبى المحاذيين بداية الأسبوع الحالى إثر مفاوضات مع الروس إلى اتفاق يقضى بوقف لاطلاق النار فى مناطق سيطرتهم وأبرزها مدن الرستن وتلبيسة والحولة، قبل تسليمهم سلاحهم الثقيل ثم خروج الراغبين من المقاتلين والمدنيين باتجاه الشمال السورى.

وأورد المرصد السورى أن الفصائل المعارضة تواصل لليوم الثانى على التوإلى "تسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة إلى قوات النظام والروس"، ويتزامن ذلك مع "عملية تسجيل قوائم الراغبين بالخروج نحو الشمال السورى".

وأشار إلى أن العملية مستمرة "برغم وجود معارضين للاتفاق".

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "بمجرد الانتهاء من تسليم الأسلحة، ستبدأ عملية إجلاء المقاتلين والمدنيين الراغبين إلى مناطق سيطرة الفصائل فى شمال البلاد".