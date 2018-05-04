العثور على 51 عبوة ناسفة من مخلفات "داعش" فى الموصل بالعراق

العثور على 51 عبوة ناسفة من مخلفات "داعش" فى الموصل بالعراقالجمعة، 04 مايو 2018 09:11 م
عبوات ناسفة - أرشيفية
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أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقي، اليوم الجمعة، العثور على 51 عبوة ناسفة متنوعة غرب مدينة الموصل فى محافظة نينوي.
وقال المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 15 من العثور على مخزن للمتفجرات يضم 51 عبوة ناسفة متنوعة فى قرية شندوخة غرب الموصل".
وأضاف رسول، أن هذه العبوات من مخلفات عصابات "داعش" الارهابية، وقامت القوات الهندسية بتفكيكها.
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