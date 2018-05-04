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الطقس السيىء يضرب محافظة أسيوط

الجمعة، 04 مايو 2018 06:46 م
الطقس السيىء يضرب محافظة أسيوط


أسيوط - هيثم البدرى
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ضربت محافظة أسيوط منذ قليل موجة من الطقس السيئ بمعظم قري المحافظة وخاصة القري التي تقع شرق النيل. 
 
وهبت بشكل مفاجيء عاصفة ترابية ورياح شديدة بدأت منذ الساعات الأخيرة ليوم أمس، واستمرت حتى الآن بقرى ومراكز المحافظة، ما تسببت في انقطاع التيار الكهربى عن عدد من القرى. 
 
وفِي السياق ذاته، أعلنت المحافظة حالة الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وإعلان انعقاد غرفة عمليات المحافظة وغرفة الكوارث والأزمات بسكل دائم للمتابعة المستمرة مع مسئولي الكهرباء، تحسبا لسقوط أعمدة الإنارة، نتيجة العاصفة الشديدة التي تشهدها المحافظة.
 
 

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