الطقس السيىء يضرب محافظة أسيوط

الطقس السيىء يضرب محافظة أسيوطالجمعة، 04 مايو 2018 06:46 م
إضافة تعليق
ضربت محافظة أسيوط منذ قليل موجة من الطقس السيئ بمعظم قري المحافظة وخاصة القري التي تقع شرق النيل.
وهبت بشكل مفاجيء عاصفة ترابية ورياح شديدة بدأت منذ الساعات الأخيرة ليوم أمس، واستمرت حتى الآن بقرى ومراكز المحافظة، ما تسببت في انقطاع التيار الكهربى عن عدد من القرى.
وفِي السياق ذاته، أعلنت المحافظة حالة الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وإعلان انعقاد غرفة عمليات المحافظة وغرفة الكوارث والأزمات بسكل دائم للمتابعة المستمرة مع مسئولي الكهرباء، تحسبا لسقوط أعمدة الإنارة، نتيجة العاصفة الشديدة التي تشهدها المحافظة.
إضافة تعليق
الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة