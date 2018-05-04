السيطرة على حريق اندلع بفناء المدرسة الصناعية بكفر الدوار







البحيرة - ناصر جودة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، بقيادة العميد جمال ياسين، من السيطرة حريق اندلع بفناء المدرسة الصناعية بكفر الدوار.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص، تبين ورود بلاغ لقسم شرطة كفر الدوار بنشوب حريق داخل فناء المدرسه الثانوى الصناعى بنات الكائنه بمنطقة الحدائق.

انتقلت قوات الحمايه المدنيه، وتبين نشوب حريق بعدد 9 مقاعد خشبية مشونة بفناء المدرسه للتكهين، وامتداده لأحد أبواب دورة مياه مجاوره لها، وتمت السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات.

بسؤال "خالد .ح.ع" 52 سنة، وكيل المدرسه، ومقيم مساكن التمليك دائرة القسم، قرر بمضمون ما تقدم، ورجح أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد المارة عقب سيجاره مشتعل على قمامه مجاوره للمقاعد الخشبيه، ما أدى إلى نشوب الحريق بالقمامه وامتداده للمقاعد وباب دورة المياه.

وأضاف أن المدرسة تحت التجديد، ولا يوجد بها دراسة حالياً، ويتم انعقاد امتحانات النقل بها بصفه إستثنائيه، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.