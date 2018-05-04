السعودية تعلن عن كأس عالم دبلوماسى بالرياض بمشاركة سفارات دول المونديال







كتبت مريم بدر الدين

أعلنت السفارة السعودية بالقاهرة عن إقامة بطولة كأس العالم الدبلوماسى لكرة القدم برعاية وزير الخارجية السعودي أحمد الجبير، وذلك فى العاصمة الرياض.



توتير

وكتب الحساب الرسمى للسفارة، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "كرة القدم قاسمًا مشتركَا بين كل شعوب الأرض ولغة موحدة لنشر المحبة والسلام.. تشهد العاصمة السعودية الرياض انطلاق بطولة #كأس_العالم_الدبلوماسى لكرة القدم برعاية معالى وزير الخارجية عادل الجبير، وبمشاركة سفارات الدول المتأهلة لنهائيات كأس العالم فى روسيا".

وتابعت : "سيقام على هامش البطولة التى تستمر حتى 28 شعبان 1439 هـ فعاليات ثقافية عديده بمشاركة جميع البعثات الدبلوماسية".