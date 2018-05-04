الدفاع الروسية: 5 انتهاكات لوقف إطلاق النار فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تسجيل الجانب الروسى فى لجنة الهدنة، اليوم الجمعة، 5 انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار فى سوريا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، فى نشرتها اليومية وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتينك" الروسية، أنه تم تسجيل حالة خرق وقف إطلاق النار فى مدينة حلب و4 حالات فى اللاذقية، يذكر أن عدد المناطق الموقعة على اتفاقات المصالحة فى سوريا وصل إلى 2509 منطقة، فيما تظل عدد التشكيلات المسلحة المتعهدة بالالتزام بنظام وقف إطلاق النار 234 تشكيلا.