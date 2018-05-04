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الداخلية الكويتية: العثور على جهاز المصدر فُقد فى موقع العمل بحقل برقان

الجمعة، 04 مايو 2018 11:28 م
الداخلية الكويتية: العثور على جهاز المصدر فُقد فى موقع العمل بحقل برقان الشرطة الكويتية- أرشيفية


(أ ش أ)
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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ، مساء اليوم الجمعة ، العثور على جهاز المصدر المشع المفقود فى موقع العمل بحقل برقان ، والذى يستخدم فى التصوير الصناعى ، مشيرة الى أنه كان على حالته محكم الإغلاق.

وأوضحت الوزارة - فى بيان صحفى - أن هذا الإعلان يأتى الحاقا للبيان المشترك الصادر من الجهات الحكومية ومؤسساتها والممثلة فى لجنة الطوارئ الاشعاعية والأمن النووي.

وأوضحت أن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت اتصالا من أحد الوافدين ، والذى يعمل فى شركة نفط الكويت ، بعثوره على الجهاز بالقرب من منطقة عمله ؛ حيث تم تسلمه من منطقة جليب الشيوخ محل اقامة الوافد.

وأضافت أن المذكور بادر بالاتصال بهاتف الطوارئ عقب قراءته بيان وزارة الداخلية ، مؤكدا عدم معرفته بما يحتويه الجهاز ، وأنه لم يحاول فتحه أو العبث به.

وأشارت إلى أنه تم عمل مسح شامل للمنطقة بالكامل من قبل فريق التدخل السريع ، وتبين عدم وجود أى مواد إشعاعية.

 


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