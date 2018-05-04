الجارالله يترأس وفد الكويت فى اجتماع وزراء خارجية "التعاون الإسلامى" ببنجلاديش

الجارالله يترأس وفد الكويت فى اجتماع وزراء خارجية "التعاون الإسلامى" ببنجلاديشالجمعة، 04 مايو 2018 02:33 م
نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجار الله
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توجه نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجار الله، اليوم الجمعة، إلى بنجلاديش، لترؤس وفد بلاده فى الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى، المقرر عقدها فى العاصمة البنغالية دكا.
ويضم الوفد المرافق للجار الله كل من مساعد وزير الخارجية الكويتى لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر، ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين، وقنصل عام الكويت فى جده ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامى وائل العنزى.
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