video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 04 مايو 2018 03:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجارالله يترأس وفد الكويت فى اجتماع وزراء خارجية "التعاون الإسلامى" ببنجلاديش

الجمعة، 04 مايو 2018 02:33 م
الجارالله يترأس وفد الكويت فى اجتماع وزراء خارجية "التعاون الإسلامى" ببنجلاديش نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجار الله


أ ش أ
إضافة تعليق

توجه نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجار الله، اليوم الجمعة، إلى بنجلاديش، لترؤس وفد بلاده فى الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى، المقرر عقدها فى العاصمة البنغالية دكا.

ويضم الوفد المرافق للجار الله كل من مساعد وزير الخارجية الكويتى لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر، ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين، وقنصل عام الكويت فى جده ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامى وائل العنزى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

منظمة التعاون الإسلامى تدين الهجمات الإرهابية فى كابول

"التعاون الإسلامى" تدين مقتل عشرات المدنيين فى مالى

منظمة التعاون الإسلامى تؤكد تراجع ظاهرة "الإسلاموفوبيا"

التعاون الإسلامى: زيارة وفد بروكسل لحشد الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى

اخبار عربية

مجلس التعاون الاسلامى

الخارجية الكويتية

وزير الخارجية الكويتى

بنجلاديش

اخبار العرب

اخبار الكويت




لا تفوتك
تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة