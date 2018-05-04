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الجمعة، 04 مايو 2018 04:50 م
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التحرير الفلسطينية: المرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو "لم تعد قائمة"

الجمعة، 04 مايو 2018 04:00 م
التحرير الفلسطينية: المرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو "لم تعد قائمة" منظمة التحرير الفلسطينى


رام الله (أ ف ب)
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أعلن المجلس المركزى الفلسطينى فى منظمة التحرير الفلسطينية فجر الجمعة، بعد اختتام أعماله فى رام الله ان التزامات الفترة الانتقالية التى نصت عليها الاتفاقيات الموقعة فى أوسلو والقاهرة وواشنطن، "لم تعد قائمة"، مجددا رفضه قرار الرئيس الاميركى الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

وبدأ المجلس المركزى الفلسطينى أعماله الاثنين فى مدينة رام الله فى الضفة الغربية، وانتهى فجر الجمعة بانتخاب 15 عضوا فى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من أصل 18 عضوا. وقام أعضاء اللجنة التنفيذية بدورهم بانتخاب الرئيس محمودعباس (82 عاما) رئيسا للجنة التنفيذية بالاجماع.

وأعلن المجلس المركزى فى بيانه الختامى اتخاذ قرارات أبرزها اعتبار"ان الفترة الانتقالية التى نصت عليها الاتفاقيات الموقعة فى أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة".

ونص اتفاق أوسلو على فترة انتقالية يتم خلالها التفاوض على قضايا القدس واللاجئين والمستوطنات والترتيبات الأمنية والحدود والعلاقات والتعاون مع جيران آخرين.

وكلف المجلس "اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف باسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 والغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان". 

 


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