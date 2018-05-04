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التحالف العربى يدعو حكومة اليمن لدعم رجال الأعمال وكسر احتكار توريد مشتقات النفط

الجمعة، 04 مايو 2018 01:13 ص
التحالف العربى يدعو حكومة اليمن لدعم رجال الأعمال وكسر احتكار توريد مشتقات النفط عبد ربه منصور هادى الرئيس اليمنى


أ ش أ
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أكدت قيادة التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، أهمية تفاعل الحكومة اليمنية الشرعية فى القضايا المتعلقة بالاستثمار فى العاصمة اليمنية المؤقتة "عدن"، خاصة فى المجال النفطي، وفقا لقرار تعويم المشتقات، إضافة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لكل التجار بلا استثناء لكسر احتكار توريد المشتقات النفطية من قبل أى جهة.

جاء ذلك خلال اجتماع قيادة قوات التحالف العربى فى عدن مع عدد من التجار والمستثمرين ومندوبى الغرف التجارية بالمناطق اليمنية المحررة لمناقشة المعوقات والمشكلات التى تقف أمام التجار والمستثمرين فى ممارسة الأنشطة التجارية والتى أفرزتها حرب مليشيات الحوثى الإيرانية وأثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين اليمنيين وذلك فى مقر قيادة التحالف العربى بالعاصمة المؤقتة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأشارت قيادة التحالف إلى أهمية تقديم الدعم الكامل لكافة رجال الأعمال والتجار ومندوبى الغرف التجارية وتذليل الصعاب أمامهم مما يسهم فى تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين اليمنيين.

وناقش المجتمعون عددا من المشكلات التى تعانى منها الحركة التجارية والتى تلخصت بانعدام المشتقات النفطية وتردى سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، إضافة إلى المشاكل التى أفرزتها حرب مليشيات الحوثى والتى انعكست على حياة المواطنين.

 


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