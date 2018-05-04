الأكراد يهاجمون قوات النخبة السورية وتخوف من فتنة عربية كردية برعاية أمريكية







كتب : أحمد جمعة

أكدت تقارير إعلامية سورية اندلاع اشتباكات، منذ فجر اليوم الجمعة، فى منطقة أبو حمام الواقعة على الضفاف الشرقية لنهر الفرات، فى ريف دير الزور الشرقى، بين قوات النخبة السورية من جهة، وعناصر من قوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان أن الاشتباكات تتزامن مع تحليق لطائرات التحالف الدولى فى سماء المنطقة، مؤكدا أن عملية اندلاع الاشتباكات تأتى فى أعقاب التوتر الذى جرى يوم أمس الخميس فى منطقة أبو حمام، عقب مطالبة قوات سوريا الديمقراطية لقيادى بارز من قوات النخبة السورية فى المنطقة بتسليم كامل أسلحتهم لهم، موضحا أنه فى حال عدم تسليم أسلحتهم سيتم إعطاء التحالف الدولى إحداثيات مناطق تواجدهم على أنهم عناصر من تنظيم داعش.

وأكد المرصد السورى وقوع مشادة كلامية بين الطرفين أمام منزل القيادى فى قوات النخبة السورية، أفضت لإطلاق نار بين الطرفين، أصيب على إثرها زوجة القيادى بجراح وعنصر من قوات النخبة، كما أصيب عنصران من قوات سوريا الديمقراطية خلال عملية إطلاق النار.

وتشهد المنطقة على خلفية الأحداث حالة استياء وسط مخاوف من اندلاع فتنة عربية – كردية.

يذكر أن قوات النخبة السورية تابعة لرئيس تيار الغد السورى المعارض أحمد الجربا، والتى قاتلت تحت راية التحالف الدولى فى معارك شرق سوريا، ورفضت سابقاً أن تنخرط فى قوات سوريا الديمقراطية.