اضبط مخالفة.. شكاوى من غرفة عمليات بمستوصف طبى فى المنوفية

اضبط مخالفة.. شكاوى من غرفة عمليات بمستوصف طبى فى المنوفيةالجمعة، 04 مايو 2018 07:00 ص
شكاوى من غرفة عمليات بمستوصف طبى فى المنوفية
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سيطرت حالة من الغضب العارم بين المواطنين المتوافدين على مستوصف بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية، بسبب سوء الخدمة المقدمة.
وقالت حميدة عيد، إحدى المترددات على المكان، إنها قدمت إلى المكان لإجراء عملية استئصال اللوز لبنتيها، وبمجرد الدخول إلى المكان وجدته غير آدمى، وعندما شاهدت غرفة العمليات وجدت أن العاملات بدون التعقيم وهو الأمر الذى ينذر بكارثة وخاصة أن المترددين على المكان أغلبهم من الأطفال. وأضافت حميدة، أنها شاهدت عاملة تتجول بين والغرف غير مرتدية حذاء فى قدمها.
وأكدت حميدة أنها قدمت شكوتها إلى العلاج الحر بالمنوفية، وتم تشكيل لجنة للمتابعة على الفور وتم التحقيق فى شكواها وجارى العمل على المحاسبة للمقصرين.
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