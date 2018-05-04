video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 04 مايو 2018 08:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اضبط مخالفة.. شكاوى من غرفة عمليات بمستوصف طبى فى المنوفية

الجمعة، 04 مايو 2018 07:00 ص
اضبط مخالفة.. شكاوى من غرفة عمليات بمستوصف طبى فى المنوفية شكاوى من غرفة عمليات بمستوصف طبى فى المنوفية


المنوفية – محمود شاكر
إضافة تعليق

سيطرت حالة من الغضب العارم بين المواطنين المتوافدين على مستوصف بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية، بسبب سوء الخدمة المقدمة. 

وقالت حميدة عيد، إحدى المترددات على المكان، إنها قدمت إلى المكان لإجراء عملية استئصال اللوز لبنتيها، وبمجرد الدخول إلى المكان وجدته غير آدمى، وعندما شاهدت غرفة العمليات وجدت أن العاملات بدون التعقيم وهو الأمر الذى ينذر بكارثة وخاصة أن المترددين على المكان أغلبهم من الأطفال.  وأضافت حميدة، أنها شاهدت عاملة تتجول بين والغرف غير مرتدية حذاء فى قدمها.

وأكدت حميدة أنها قدمت شكوتها إلى العلاج الحر بالمنوفية، وتم تشكيل لجنة للمتابعة على الفور وتم التحقيق فى شكواها وجارى العمل على المحاسبة للمقصرين. 


 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على جزار يدير مسكنه لذبح الماشية النافقة وبيع لحومها بالمنوفية

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مستوصف طبى

اشمون

منيل عرس




لا تفوتك
تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة