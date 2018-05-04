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استشارى نساء وتوليد بدمياط يحذر من صيام الحوامل فى حالات الإجهاض المتكرر

الجمعة، 04 مايو 2018 10:34 م
استشارى نساء وتوليد بدمياط يحذر من صيام الحوامل فى حالات الإجهاض المتكرر الدكتور محمد عبدالله استشارى النساء بدمياط


دمياط معتز الشربينى
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حذر الدكتور محمد عبد الله استشارى أمراض النساء والتوليد بدمياط  السيدات الحوامل التى  سبق لهن التعرض للإجهاض المتكرر ( مرتين متتاليتين أو أكثر ) أو حدث لهن تسمم حمل ( ضغط وزلال مع الحمل ) أو وفاه جنين داخل الرحم فى أى مرحله أثناء الحمل من الصيام خلال شهر رمضان.
 
وقال الدكتور محمد عبدالله فى تصريح ل "اليوم السابع " أن الصيام فى مثل هذة الحالات يعرض حياتهن للخطر  لما يسببه امتناعهن عن شرب  الماء فتره الصيام ( 16 ساعه ) من ارتفاع نسبة تخثر الدم (  قابليته للتجلط وزيادة نسبة اللزوجه و انخفاض سريانه ) مما يؤثر سلبا على سريان الدم خلال الدورة الدموية المتصلة بين المشيمة والجنين و يعرض الجنين للخطر.
 
وأشار عبد الله إلى أن الأبحاث العلمية أثبتت أن هؤلاء السيدات يحتجن إلى أدوية مسيلة للدم و بما أن الامتناع عن تناول السوائل أثناء الصيام يؤدى إلى عكس ذلك فهو مضر والقاعدة الفقهية تؤكد أنه لا ضرر ولا ضرار .
 
مشيرا إلى أن الحمل والرضاعة  من الأعذار الشرعية التى يجوز معها الإفطار و القضاء  .
 
 

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