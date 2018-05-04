استشارى نساء وتوليد بدمياط يحذر من صيام الحوامل فى حالات الإجهاض المتكرر







دمياط معتز الشربينى

حذر الدكتور محمد عبد الله استشارى أمراض النساء والتوليد بدمياط السيدات الحوامل التى سبق لهن التعرض للإجهاض المتكرر ( مرتين متتاليتين أو أكثر ) أو حدث لهن تسمم حمل ( ضغط وزلال مع الحمل ) أو وفاه جنين داخل الرحم فى أى مرحله أثناء الحمل من الصيام خلال شهر رمضان.

وقال الدكتور محمد عبدالله فى تصريح ل "اليوم السابع " أن الصيام فى مثل هذة الحالات يعرض حياتهن للخطر لما يسببه امتناعهن عن شرب الماء فتره الصيام ( 16 ساعه ) من ارتفاع نسبة تخثر الدم ( قابليته للتجلط وزيادة نسبة اللزوجه و انخفاض سريانه ) مما يؤثر سلبا على سريان الدم خلال الدورة الدموية المتصلة بين المشيمة والجنين و يعرض الجنين للخطر.

وأشار عبد الله إلى أن الأبحاث العلمية أثبتت أن هؤلاء السيدات يحتجن إلى أدوية مسيلة للدم و بما أن الامتناع عن تناول السوائل أثناء الصيام يؤدى إلى عكس ذلك فهو مضر والقاعدة الفقهية تؤكد أنه لا ضرر ولا ضرار .

مشيرا إلى أن الحمل والرضاعة من الأعذار الشرعية التى يجوز معها الإفطار و القضاء .