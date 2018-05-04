video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 04 مايو 2018 01:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إعدام كميات من الأغذية الفاسدة خلال حملة تموينية بالدقهلية

الجمعة، 04 مايو 2018 11:42 ص
إعدام كميات من الأغذية الفاسدة خلال حملة تموينية بالدقهلية حملة تموينية - أرشيفية


الدقهلية - محمد حيزة
إضافة تعليق

شنت رئاسة مركز ومدينة المنصورة حملة مكبرة بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومديرية التموين بالدقهلية، بالمرور على أسواق قرى "الدنابيق – ميت على – منية محل الدمنة" التابعين لمركز المنصورة، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد رأفت عبد الوهاب، رئيس مركز ومدينة المنصورة، وتنفيذ القرار رقم 165 لسنة 2017 بخصوص تشكيل لجنة لمتابعة الأسواق والسلع الغذائية فى نطاق المركز بشكل دورى ومستمر.
 
وأسفرت الحملة عن إعدام 15 كيلو سجق بلدى، 10 كيلو دهون، 35 كيلو لحوم مختلفة، 40 كيلو عجينه كفتة، 3 كيلو كوارع، 15 كيلو كبدة، 41 كيلو ملح، 4 كراتين مياه معبأة 4 كراتين بطاطس شيبس، 8 كراتين مكرونة، 3 كيلو خلطة اللحوم، 10 كراتين تفاح، 15 عبوة جبنة مكعبات.
 
كما تم المرور على مصنع للعصير وتم التحفظ على 300 كرتونة، وأخذ عينات للتحليل، وتم عمل المحاضر اللازمة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إزالة 769 حالة إشغال بحملة مرافق فى الدقهلية

الدقهليه

المنصوره

محافظه الدقهليه

اخبار الدقهليهاخبار المنصوره

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة