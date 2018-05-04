إعدام كميات من الأغذية الفاسدة خلال حملة تموينية بالدقهلية

وأسفرت الحملة عن إعدام 15 كيلو سجق بلدى، 10 كيلو دهون، 35 كيلو لحوم مختلفة، 40 كيلو عجينه كفتة، 3 كيلو كوارع، 15 كيلو كبدة، 41 كيلو ملح، 4 كراتين مياه معبأة 4 كراتين بطاطس شيبس، 8 كراتين مكرونة، 3 كيلو خلطة اللحوم، 10 كراتين تفاح، 15 عبوة جبنة مكعبات.

كما تم المرور على مصنع للعصير وتم التحفظ على 300 كرتونة، وأخذ عينات للتحليل، وتم عمل المحاضر اللازمة.