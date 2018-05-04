إعدام كميات من الأغذية الفاسدة خلال حملة تموينية بالدقهلية

إعدام كميات من الأغذية الفاسدة خلال حملة تموينية بالدقهليةالجمعة، 04 مايو 2018 11:42 ص
حملة تموينية - أرشيفية
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شنت رئاسة مركز ومدينة المنصورة حملة مكبرة بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومديرية التموين بالدقهلية، بالمرور على أسواق قرى "الدنابيق – ميت على – منية محل الدمنة" التابعين لمركز المنصورة، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد رأفت عبد الوهاب، رئيس مركز ومدينة المنصورة، وتنفيذ القرار رقم 165 لسنة 2017 بخصوص تشكيل لجنة لمتابعة الأسواق والسلع الغذائية فى نطاق المركز بشكل دورى ومستمر.
وأسفرت الحملة عن إعدام 15 كيلو سجق بلدى، 10 كيلو دهون، 35 كيلو لحوم مختلفة، 40 كيلو عجينه كفتة، 3 كيلو كوارع، 15 كيلو كبدة، 41 كيلو ملح، 4 كراتين مياه معبأة 4 كراتين بطاطس شيبس، 8 كراتين مكرونة، 3 كيلو خلطة اللحوم، 10 كراتين تفاح، 15 عبوة جبنة مكعبات.
كما تم المرور على مصنع للعصير وتم التحفظ على 300 كرتونة، وأخذ عينات للتحليل، وتم عمل المحاضر اللازمة.
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