أوبرا الاسكندرية تحيى ذكرى الفنانة الكبيرة وردة.. الخميس المقبل

تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة د. مجدى صابر، حفلا فنيا لفرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار وذلك تمام الثامنة من مساء الخميس المقبل الموافق 10 من مايو الجارى بمناسبة ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من اجمل الاغنيات " تغنى دعاء رجب ليل ياليالى ، طبعا احباب اداء يمنى حسن، حرمت احبك اداء ميادة وسوف ليالينا اداء بسنت الزهيرى، احضنوا الايام اداء ولاء طلبة

و يتضمن الفاصل الثانى من الحفل موسيقى بتونس بيك، اداء عازف الاورج هشام نواره، وتختتم المطربة مروة حمدى الحفل بمجموعة مقتطفات لاجمل اغانى الفنانة الراحلة

يذكر ان فرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي قد تم تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

