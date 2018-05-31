70 % من السياحة الوافدة للإسكندرية عربية.. وزيادة عدد الغرف لـ6 آلاف آخر 2018

كتبت ميرفت رشاد

قال على المانسترلى رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن المحافظة تشهد رواجا كبيرا فى الإشغالات الفندقية والسياحة الداخلية والعربية، بجانب السياحة الأجنبية التى بدأت تأتى ثمارها عقب مؤتمر الجذور وما سبقه من مؤتمرات سياحية بالإسكندرية .

وأضاف "المانسترلى" فى بيان صحفى اليوم الخميس ، أن السياحة العربية فى الإسكندرية تصل إلى 70% من جملة السياحة القادمة للمدينة لما تتمتع به المحافظة من جو جميل وحياة وسط أبناء الثغر وتوافر كل احتياجات السائح العربى.

أكد "المانسترلى"، أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ومحمد سلطان محافظ الإسكندرية لديهما اهتمام كبير بوضع المحافظة على خريطة السياحة العالمية من جديد، بالتنسيق مع المستثمرين السياحيين ويتابعون كل ما يحدث من خطط وتصورات لتنشيط السياحة بالإسكندرية لحظة بلحظة ويقومون بتسهيل كل مطالب القطاع .

وذكر رئيس غرفة شركات السياحة، أن الإسكندرية منذ فترة طويلة خارج الخريطة السياحية وتفكير منظمى الرحلات الخارجية وكانت تعامل ضمن رحلات اليوم الواحد فى البرامج السياحية، حيث يقضى السائح يوم فى الإسكندرية لزيارة المكتبة أو القلعة ويعود للقاهرة، أما الفكر الجديد لدينا الان هو زيارة الإسكندرية والبقاء فيها أكثر من يوم أو ثلاثة أيام.

وحول الجهود المبذولة لوضع الإسكندرية على خريطة السياحة العالمية، قال "المانسترلى" يوجد لدينا 4800 غرفة فندقية فئة خمس نجوم و4 و3 نجوم للسياحة فى الإسكندرية وبنهاية العام سيتم افتتاح فندق جديد فئة خمسة نجوم يضم 1200 غرفة، وسيتم تدشين فنادق جديدة خلال الفترة القادمة وأماكن جديدة سيتم طرحها قريبا لإنشاء منتجعات سياحية وأماكن ترفيهية تجاه المطار، ومن المستهدف بعد عمليات التطوير ناحية مطار برج العرب ان تزداد الغرف الفندقية إلى 10 آلاف غرفة بشكل عام منها خمسة ألاف فى برج العرب فقط.

وأوضح "المانسترلى" أن ما يحدث على أرض الإسكندرية من تنمية فتح شهية مستثمرين مصريين لدراسة إنشاء منطقة فنادق حول مطار برج العرب ، لأنها ستكون منطقة جذب سياحى خلال الفترة القادمة ومنتجعات رياضية وسياحة علاجية ، لافتا إلى أن إنشاء مدينة العلمين الجديدة وهى تبعد 90 كيلو عن مدينة برج العرب ستزدهر الإسكندرية وتنشط السياحة بها.

ونوه "المانسترلى" إلى ان سعة مطار الإسكندرية حاليا حوالى مليون و200 ألف راكب سنويا وسيتم رفعها 5 ملايين سنويا عام 2022 ،من خلال توسعات الشركة اليابانية التى ستستلم المطار عام 2019 وكل هذا يدعم السياحة لعروس البحر المتوسط.