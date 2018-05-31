video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 08:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

6 معلومات هامة عن اقتصاد لبنان.. تعرف عليها

الخميس، 31 مايو 2018 08:00 ص
6 معلومات هامة عن اقتصاد لبنان.. تعرف عليها سعد الحريرى
كتبت رانيا فزاع
إضافة تعليق

تقبل لبنان الآن على تشكيل حكومة جديدة وسط عدد من التحديات الاقتصادية التى ستؤثر على دورها، ونعرض فى النقاط التالية أهم المعلومات عن الاقتصاد اللبنانى..

 

1- بحسب موقع قناة العربية يبقى النمو الاقتصادى منخفضا، حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولى إلى نموه بنحو 1 إلى 1.5% خلال العام الجارى .

 

2- بلغ التضخم 5% فى 2017، نتيجة ارتفاع تكاليف الواردات، ولا سيما النفط.

 

3- تمتلك لبنان ثالث أكبر مديونية على مستوى العالم

 

4- أدى الهدر الكبير فى الإنفاق الحكومي، إلى ارتفاع الدين العام بحسب بيانات وزارة المالية إلى 79.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ما يعادل 151% من الناتج المحلى الإجمالي. أما عجز الحساب الجارى فيزيد على 20% من إجمالى الناتج المحلي.

 

5- زاد العبئ الاقتصادى على لبنان مع زيادة تدفق اللاجئين السوريين على البلاد والضغط على الاقتصاد

 

6- نصح صندوق النقد الدولى لبنان باعتماد خطة فورية للضبط المالى وتثبيت الدين كنسبة من إجمالى الناتج المحلى ثم وضعه على مسار تنازلى واضح.

 

يذكر أن سعد الحريرى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، كان قد بدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة، وكانت أولى مشاوراته مع الرئيس نبيه برى رئيس مجلس النواب، ثم التقى رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتى.

 

والتقى الحريرى رئيس ​الحكومة​ السابق ​تمام سلام​، الذى قال عقب اللقاء "إنه يجب أن يكون هناك سرعة فى تأليف الحكومة لحاجة البلد للسلطة التنفيذية ودورها الواعد"، موضحا أنه "نعم يمكن القيام بذلك لكن لست مع التسرع".

 

كما نوه إلى أن "هناك أسماء كثيرة مطروحة للوزارات ولا أعتقد أننى من بين هذه الأسماء وأعتقد أن هذا الأمر ليس مطروحا".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ألغام الولاية الثالثة تحاصر سعد الحريرى.. رئيس وزراء لبنان المكلف يبدأ مشاورات تشكيل حكومة وحدة.. الزعيم السنى يراوغ حزب الله بالعقوبات الأمريكية.. وصدام متوقع بالحقائب السيادية وخلاف "مسيحى- مسيحى" على التمثيل

رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى يزور السعودية للمرة الثانية منذ استقالته

أخبار الاقتصاد لبنان أخبار لبنان اقتصاد لبنان الشرق الأوسط حكومة لبنان




لا تفوتك
"فتوى الأزهر" عن بث أذان المغرب قبل موعده: صيام أهل الإسكندرية صحيح

"فتوى الأزهر" عن بث أذان المغرب قبل موعده: صيام أهل الإسكندرية صحيح

ملايين العمال ينتخبون اليوم ممثليهم فى اللجان النقابية وإدارة الشركات

ملايين العمال ينتخبون اليوم ممثليهم فى اللجان النقابية وإدارة الشركات

آمنة نصير: "المناظر غير اللائقة بالمسلسلات تُفسد الصيام إذا أثارت المُشاهد"

آمنة نصير: "المناظر غير اللائقة بالمسلسلات تُفسد الصيام إذا أثارت المُشاهد"

كوبر فى حيرة قبل المونديال.. تعرف على السبب

كوبر فى حيرة قبل المونديال.. تعرف على السبب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة