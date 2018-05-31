video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 01:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

5 معلومات عن تحريك جنحة إهانة المحكمة ضد المتهمين.. تعرف عليها

الخميس، 31 مايو 2018 01:00 ص
5 معلومات عن تحريك جنحة إهانة المحكمة ضد المتهمين.. تعرف عليها محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق

تلجأ دوائر الإرهاب إلى تحريك دعوى إهانة المحكمة ضد متهمين فى حال تجاوزهم فى حق المحكمة أو ازدراء مقامها أثناء نظر الجلسات، وتستخدم المحكمة حقها القانونى المخول فى المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية فى تحريك الدعاوى ضد المتهمين، وتوجد مجموعة من المعلومات حول دعوى إهانة المحكمة وهى:

 

1 ـ تعد جنحة وتعامل معاملة الجناية ويكون الطعن فيها أمام محكمة النقض كونها صادرة من محكمة جنايات.

2 ـ الطعن يكون خلال 60 يومًا من صدور الحكم.

3 ـ فى حال صدور العقوبة بالحبس تكون من 24 ساعة وحتى 3 سنوات.

4 ـ يجوز أن تكتفى المحكمة بعقوبة تغريم المتهم.

5 ـ المحكمة تحرك الدعوى الجنائية فى حالة إهانتها من أى أحد من الحضور فى الجلسات التى تنظرها عدا المحامين، فالمحامى تحرر ضده مذكرة بالواقعة ويتم إرسالها للنيابة المختصة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رفض استئناف أحمد دومة على تغريمه بـ"إهانة القضاء

15 أكتوبر.. "النقض" تنظر طعن محمد مرسى وآخرين بـ"إهانة القضاء"

اخبار الحوادث

جنايات القاهرة

اهانة المحكمة

حوادث مصر

محاكم مصر

دوائر الارهاب




لا تفوتك
وزير الصحة: القضاء نهائيا على فيروس سى فى عام 2022

وزير الصحة: القضاء نهائيا على فيروس سى فى عام 2022

الهيئة الوطنية للانتخابات تفتح الباب للمواطنين لتعديل المركز الانتخابى

الهيئة الوطنية للانتخابات تفتح الباب للمواطنين لتعديل المركز الانتخابى

عقب اتصالات مكثفة دامت ساعات.. الوساطة المصرية تنجح بإقرار هدنة فى غزة.. القاهرة تتحرك لمنع التصعيد العسكرى بالقطاع ووأد أى نوايا إسرائيلية لشن حرب مفتوحة.. وفلسطينيون يثمنون دور مصر فى دعم القضية ولجم الاحتلال

عقب اتصالات مكثفة دامت ساعات.. الوساطة المصرية تنجح بإقرار هدنة فى غزة.. القاهرة تتحرك لمنع التصعيد العسكرى بالقطاع ووأد أى نوايا إسرائيلية لشن حرب مفتوحة.. وفلسطينيون يثمنون دور مصر فى دعم القضية ولجم الاحتلال

الوقود يستنزف 2550 جنيهاً من كل مواطن مقابل 860 للسلع التموينية.. نار "دعم البترول" تلتهم "دعم الغلابة".. الموازنة تخصص 103 مليارات جنيه للدعم الاجتماعى مقابل 89 للمحروقات

الوقود يستنزف 2550 جنيهاً من كل مواطن مقابل 860 للسلع التموينية.. نار "دعم البترول" تلتهم "دعم الغلابة".. الموازنة تخصص 103 مليارات جنيه للدعم الاجتماعى مقابل 89 للمحروقات

هانى أبو ريدة: حالة محمد صلاح مطمئنة.. ويخضع لجلسات تأهيل 4 ساعات يوميا

هانى أبو ريدة: حالة محمد صلاح مطمئنة.. ويخضع لجلسات تأهيل 4 ساعات يوميا

كوبر يرفض استدعاء مؤمن زكريا أو سليمان رغم غموض مصير صلاح

كوبر يرفض استدعاء مؤمن زكريا أو سليمان رغم غموض مصير صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة