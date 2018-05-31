"يونامى": مقتل 95 عراقيًا وإصابة 163 آخرين خلال شهر مايو

(أ ش أ)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم الخميس، مقتل 95 عراقيًا وإصابة 163 آخرين خلال شهر مايو الحالي.

وأوضحت البعثة - فى بيان لها أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "الأرقام التى سجلتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) أفادت بمقتلِ ما مجموعه 95 مدنيًا عراقيًا وإصابة 163 آخرين، جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التى وقعت فى العراق خلال شهر مايو 2018".

ولفتت البعثة إلى أن محافظة بغداد الأكثر تضررًا، حيث بلغ مجموع الضحايا المدنيين 117 شخصًا (45 قتيلاً و72 مصابًا)، تلتها محافظة ديالى حيث سقط 9 قتلى و35 جريحًا، ثم محافظة كركوك حيث لقى 20 شخصًا مصرعهم وأصيب 16 آخرون.