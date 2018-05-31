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ولى العهد السعودى يلتقى الرئيس عبد ربه.. ويؤكد: المملكة ستظل داعمة لليمن

الخميس، 31 مايو 2018 02:02 م
ولى العهد السعودى يلتقى الرئيس عبد ربه.. ويؤكد: المملكة ستظل داعمة لليمن جانب من اللقاء
كتبت إيمان حنا
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التقى الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فى قصره الخاص بجده، حيث جرى تناول جملة من القضايا والموضوعات التى تهم البلدين والشعبين الشقيقين على مختلف المستويات والصعد.

 

وثمن الرئيس عبد ربه، خلال اللقاء مواقف المملكة الداعمة لليمن فى مختلف المواقف والظروف، والذى يعد تجسيدا لعمق العلاقات الأخوية التى تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين.

 

وقال الرئيس اليمنى، إن قيادة المملكة بقيادة أخى خادم الحرمين الشريفين ملك العزم والحزم الملك سلمان بن عبد العزيز للتحالف العربى الداعم لليمن فى وجه قوى التمرد والانقلاب من المليشيات الحوثية الإيرانية سيظل محط تقدير واهتمام كافة أبناء شعبنا اليمنى وأجياله المتعاقبة".

 

وأكد الرئيس عبد ربه، على أن أمن واستقرار بلدينا وشعبينا مكمل لبعضه ومجسدا للمصير الواحد والهوية المشتركة، مشيدًا بمواقف المملكة قيادة وشعب مع اليمن والتى تجسدت فى أروع معانيها ميدانيا وإنسانيا وتنمويًا ودعما فى مختلف المحافل والمجالات.

 

ومن جانبه عبر الأمير محمد بن سلمان عن سعادته باستقبال شقيقه الرئيس عبدربه منصور هادى فى هذا الشهر الفضيل، مشيرًا إلى متانة العلاقات الأخوية الحميمة بين البلدين، والتى يجمعها الخيار الواحد والمصير المشترك، مؤكدًا على الانتصار لأهداف عاصفة الحزم وإعادة الأمل حتى تحقيق كامل أهدافها لمصلحة أمن واستقرار اليمن والسلام فى المنطقة.

 

وقال بن سلمان، إن المملكة ستظل مع أشقائها فى اليمن وداعمة لقيادته الشرعية ممثلة فى الرئيس عبدربه منصور هادى حتى تحقيق كافة الأهداف وتطلعات الشعب اليمنى الشقيق.

 

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن على الحميدان ونائب رئيس الاستخبارات العامة احمد بن حسن عسيرى، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمى وقائد ألوية الحماية الرئاسية العميد الركن ناصر عبدربه منصور هادى.

 
 
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