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ولاية نورث كارولينا بأمريكا تعلن حالة الطوارئ تحسبًا لحدوث عواصف جديدة

الخميس، 31 مايو 2018 02:38 م
ولاية نورث كارولينا بأمريكا تعلن حالة الطوارئ تحسبًا لحدوث عواصف جديدة عواصف - أرشيفية
نيويورك (أ ش أ)
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أعلن روى كوبر حاكم ولاية نورث كارولينا بالساحل الشرقى للولايات المتحدة الأمريكية، حالة الطوارئ ومدها إلى نهاية الأسبوع الحالى تحسبًا من حدوث عواصف جديدة.

وقالت السلطات الأمريكية، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة"الأمريكية اليوم الخميس، إن "الانزلاقات الطينية التى حدثت بفعل إعصار ألبيرتو الذى ضرب جنوبى البلاد أدت إلى تجاوز مياه سد بحيرة تاهوما المستوى الأمن المسموح به" .

واضطرت السلطات إلى وقف حركة المرور على الطرق وإخلاء أكثر من ألفى شخص من المناطق المأهولة أسفل السد تخوفا من انهياره، كما قامت بفحص عدد من السدود الأخرى.

 


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