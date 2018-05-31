وصول وزير النقل لمحافظة سوهاج لافتتاح محطة المنشأة

سوهاج محمود مقبول

استقبل منذ قليل، الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بمطار المحافظة الدولى وذلك من أجل البدء فى جولة بالمحافظة يستهلها بافتتاح محطة سكك حديد المنشأة بعد تطويرها ضمن خطة الوزارة لتطوير محطات السكك الحديدة على مستوى الجمهورية حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمحطة حوالى 4 ملايين ونصف جنيه تقريبا.

ويرافق الدكتور هشام عرفات وزير النقل فى جولته اليوم الخميس، المهندس عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى والدكتور عبد العظيم محمد رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى قيادات هيئة السكك الحديدية.

ويستكمل وزير النقل جولته بمحافظة سوهاج بوضع حجر أساس ميناء سوهاج النهرى، فهو أول ميناء نهرى بمحافظة سوهاج على مساحة 15 فدانا بمدينة المنشأة وسيتم إقامة الميناء النهرى بشكل متكامل وربطه بشبكة الطرق وميناء سفاجا من خلال طريق "سوهاج – البحر الأحمر" ليكون أحد ركائز تفعيل منظومة النقل النهرى، وما يتطلبه ذلك من إنشاء الموانئ النهرية وخاصة فى محافظات الصعيد، ما يوفير المزيد من فرص العمل لشباب المحافظة.

ويبلغ طول المينا 300 متر مربع، وعرضه 215 مترا مربعا، والحد البحرى للمشروع أرض زراعية تليها محطة مياه كومبكت صغيرة تبعد 100 متر تقريبا، والحد القبلى عبارة عن شارع أسفلتى، ثم عمارات سكنية، والحد الشرقى مجرى نهر النيل، أما الحد الغربى فهو أرض زراعية.

وينهى وزير النقل جولته بمحافظة سوهاج بتفقد محور كوبرى طما على النيل، الذى يتكون من كوبرى النيل، كوبرى السكة الحديد، 8 كبارى، 16 نفقا، 4 بربخ والمشروع يتم على 3 مراحل، الأولى من كوبرى النيل إلى كوبرى السكة الحديد، الثانية من شرق كوبرى المنيب إلى الطريق الزراعى الشرقى ومن غرب السكة الحديد إلى كم 1000+1 ، والمرحلة الثالثة من كيلو متر 1000+1 إلى الطريق الصحراوى الغربى بتكلفه إجمالية بلغت 1.1 مليار جنيه ويغادر بعد ذلك الوزير إلى محافظة أسيوط لافتتاح محطة سكك حديد أبوتيج بعد تطويرها.