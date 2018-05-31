وزير الصحة يستقبل سفير إيطاليا لتعزيز سبل التعاون بين البلدين بالمجال الصحى

استقبل الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، مساء اليوم، الخميس، "جامباولو كانتينى" سفير إيطاليا لدى مصر، وكلاوديو مارجوتينى الملحق العلمى والتكنولوجى بالسفارة، لتعزيز سبل التعاون بين الجانبين فى المجال الصحى، وذلك بالمعهد القومى لتدريب الأطباء بالعباسية.

أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول طلب الجانب الإيطالى بإنشاء مستشفى جامعى فى مصر، مشيراً إلى أن الوزير أوضح للجانب الإيطالى أن أى جامعة لا بد أن يكون لها مستشفى جامعى لخدمة التعليم بها، وفى هذا الصدد رحب الوزير ورشح المستشفى الإيطالى التابعة لوزارة الصحة لتصبح مستشفى لتلك الجامعة الإيطالية.

وأشار خالد مجاهد إلى أن اللقاء تطرق إلى تعزيز سبل التعاون فى مجال المستشفيات بين البلدين فى تخصصات معينة جارى تحديدها، حيث سيتم إجراء "فيديو كونفرانس" بين الجانبين، لافتاً إلى تحديد مستشفيى دار الشفا، والشيخ زايد للتعاون مع الجانب الإيطالى فى هذا الشأن.

ولفت خالد مجاهد إلى أنه سوف يتم عقد ورش عمل بين الجانبين خلال الفترة القادمة بهدف استخدام النانو تكنولوجى فى المجال الطبى، مما يساهم فى تقديم خدمة طبية متطورة.