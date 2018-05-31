وزير الشباب يصل مقر نقابة الصحفيين للمشاركة فى حفل بحضور عبد المحسن سلامة

رامى سعيد - تصوير إبراهيم سعيد

وصل منذ قليل وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز إلى مقر نقابة الصحفيين الكائنة بوسط البلد، وذلك المشاركة فى الحفل الفنى المقام اليوم بالنقابة بمناسبة العاشر من رمضان.

من المقرر أن تحيى الحفل أوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة المايسترو دكتور عز الدين طه، كما تشارك فى الغناء آمنة عبد العزيز، والمطربة حنان الخولى بأغنية حق بلادك، والمطربة نادين مورجان بأغنية اعتزلت الغرام، والمطرب محمود إبراهيم بأغنية أنا عينى عليك.

يكرم عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين خلال الحفل، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.















