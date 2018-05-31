video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 10:55 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الشباب يصل مقر نقابة الصحفيين للمشاركة فى حفل بحضور عبد المحسن سلامة

الخميس، 31 مايو 2018 10:00 م
وزير الشباب يصل مقر نقابة الصحفيين للمشاركة فى حفل بحضور عبد المحسن سلامة وزير الشباب يصل مقر نقابة الصحفيين
رامى سعيد - تصوير إبراهيم سعيد
إضافة تعليق

وصل منذ قليل وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز إلى مقر نقابة الصحفيين الكائنة بوسط البلد، وذلك المشاركة فى الحفل الفنى المقام اليوم بالنقابة بمناسبة العاشر من رمضان.

من المقرر أن تحيى الحفل أوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة المايسترو دكتور عز الدين طه، كما تشارك فى الغناء آمنة عبد العزيز، والمطربة حنان الخولى بأغنية حق بلادك، والمطربة نادين مورجان بأغنية اعتزلت الغرام، والمطرب محمود إبراهيم بأغنية أنا عينى عليك.

يكرم عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين خلال الحفل، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

WhatsApp-Image-2018-05-31-at-9.42.38-PM-(1)
 

 

WhatsApp-Image-2018-05-31-at-9.42.38-PM-(2)
 

 

WhatsApp-Image-2018-05-31-at-9.42.38-PM-(3)
 

 

WhatsApp-Image-2018-05-31-at-9.42.38-PM
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فى ذكرى نصر العاشر من رمضان.. حماة الوطن يواصلون دك أوكار الإرهاب.. بيان 23 للعملية سيناء: القضاء على 8 تكفيريين وتدمير 80مخبأ أسلحة وذخائر.. واكتشاف مخزن تحت الأرض بداخله 544مسدسا.. واستشهاد مجندين وإصابة ضابط

خالد عبد العزيز

نقابة الصحفيين

العاشر من رمضان




لا تفوتك
محمد صلاح يعود للتدريب قبل انطلاق المونديال بـ4 أيام وينضم للفراعنة 8 يونيو

محمد صلاح يعود للتدريب قبل انطلاق المونديال بـ4 أيام وينضم للفراعنة 8 يونيو

التضامن: بدء صرف معاش يونيو الأحد المقبل من مكاتب التأمينات

التضامن: بدء صرف معاش يونيو الأحد المقبل من مكاتب التأمينات

بالأرقام.. كيف انعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي على الموازنة الجديدة.. البطالة تنخفض إلى أدنى مستوياتها.. والفائض الأولى تضاعف 10 مرات فى عام واحد.. و2.8 تريليون جنيه زيادة فى الناتج المحلى فى 4 سنوات

بالأرقام.. كيف انعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي على الموازنة الجديدة.. البطالة تنخفض إلى أدنى مستوياتها.. والفائض الأولى تضاعف 10 مرات فى عام واحد.. و2.8 تريليون جنيه زيادة فى الناتج المحلى فى 4 سنوات

دفتر أحوال مجموعة مصر فى كأس العالم.. خسارة النمسا تدق ناقوس الخطر بمعسكر روسيا.. السعودية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة بيرو الودية.. وأوروجواى تترقب أشعة موسليرا وسط مخاوف من غيابه عن المونديال

دفتر أحوال مجموعة مصر فى كأس العالم.. خسارة النمسا تدق ناقوس الخطر بمعسكر روسيا.. السعودية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة بيرو الودية.. وأوروجواى تترقب أشعة موسليرا وسط مخاوف من غيابه عن المونديال

زيدان يعلن استقالته من تدريب ريال مدريد الإسبانى رسمياً

زيدان يعلن استقالته من تدريب ريال مدريد الإسبانى رسمياً

التعليم: فتح باب التقدم لأولى ابتدائى بالمدارس الحكومية من 1لـ30 يونيو

التعليم: فتح باب التقدم لأولى ابتدائى بالمدارس الحكومية من 1لـ30 يونيو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة