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وزير الدفاع فى حفل إفطار أبطال الجيش: مصر لن تبنى إلا بسواعد أبنائها المخلصين

الخميس، 31 مايو 2018 03:20 م
وزير الدفاع فى حفل إفطار أبطال الجيش: مصر لن تبنى إلا بسواعد أبنائها المخلصين الفريق أول صدقى صبحى_وزير الدفاع
كتب زكى القاضى
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أكد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى أن القوات المسلحة بعطاء رجالها ووفائهم لمهامهم وقسم الولاء للوطن المفدى ستظل الدرع الواقى ، والحصن المنيع لشعبها العظيم ، جاء ذلك خلال لقاءه عدد من أبطال ومقاتلوا القوات الجوية وعدد من طلبة الكلية الجوية حيث شاركهم وجبة الإفطار، معربا عن اعتزازه بمستوى الاستعداد و الجاهزية والجهود التى يبذلها مقاتلى القوات الجوية للدفاع عن سماء مصر وتنفيذ كافة المهام التى تسند إليهم تحت مختلف الظروف ، مؤكداً أن ذلك يعد مدعاة للفخر في ظل تحديات كثيرة تواجه الوطن وأمنه القومى .

 

واستهل القائد العام اللقاء بالوقوف دقيقة حداد تكريماً لأرواح شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة المدنية، ونقل القائد العام تحية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتهنئته لرجال القوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، وإعزازه وتقديره لما يبذلونه من جهود وتضحيات للحفاظ على عزة الوطن وكرامته .

 

وثمن جهود رجال القوات الجوية في تأمين حدود مصر وضرب معاقل التكفيريين ، وما يمثله ذلك من ردع للتنظيمات الإرهابية والقوي الداعمة لها، وكل من تسول له نفسه المساس بقدسية الوطن وتهديد أراضيه.

 

كما التقى القائد العام عدداً من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلي المنطقة المركزية ووحدات التدخل السريع، حيث تضمن اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الصلة بجهود وأنشطة القوات المسلحة ودورها فى تأمين الجبهة الداخلية وحماية ركائز الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات .

 

وأشاد القائد العام برجال المنطقة المركزية وقوات التدخل السريع الذين أثبتوا طوال الفترة الماضية أعلى درجات الكفاءة والاستعداد القتالى والتحلي بأقصى درجات الانضباط، مشيداً بما يبذلونه من جهود صادقة لمعاونة أجهزة الشرطة المدنية فى التصدى للعناصر الإجرامية، والقضاء علي الإرهاب خلال العملية الشاملة سيناء 2018 واضعين مصر فوق كل اعتبار .

 

كما شارك القائد العام رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تناول وجبة الإفطار مشيدا بالمجهود الكبير الذي يبذلونه في إتمام العديد من المشروعات القومية التنموية والخدمية التي أقامتها القوات المسلحة لدعم جهود التنمية الشاملة للدولة وتخفيف العبء عن كاهل أبناء الشعب المصري .

 

كما أكد الفريق أول صدقي صبحي أن مصر لن تبني إلا بسواعد أبنائها المخلصين ،  وأن القوات المسلحة بما تملكه من خبرات وإمكانات لن تدخر جهداً للمشاركة في المشروعات التنموية لتوفير متطلبات الحياة الكريمة  للمواطنين .

 

ووجه التحية لمقاتلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة علي أدائهم الجاد والمشرف بمعدلات غير مسبوقة في تنفيذ العديد من المشروعات المشهود لها بالكفاءة والسرعة ، مؤكداً أنهم السواعد والعقول الوطنية المخلصة التي تستند إليها القوات المسلحة في البناء والتنمية  .

 

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة .


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