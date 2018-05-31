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وزير الدفاع الأمريكى: استراتيجيتنا العسكرية تقوم على التعاون لا المواجهة

الخميس، 31 مايو 2018 09:09 ص
وزير الدفاع الأمريكى: استراتيجيتنا العسكرية تقوم على التعاون لا المواجهة وزير الدفاع الأمريكى جميس ماتيس
واشنطن (أ ش أ)
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أكد وزير الدفاع الأمريكى جميس ماتيس أن استراتيجية بلاده العسكرية تقوم على التعاون لا المواجهة، مشيرا إلى مواصلة الحوار المفتوح مع المنافسين لبلاده.

وقال ماتيس - فى تصريحات أوردتها قناة ( الحرة ) الأمريكية، اليوم الخميس " بينما نحن نستعد لمواجهة من يسعون إلى تحييد عزيمة أمريكا، فإن استراتيجيتنا الدفاعية الوطنية ليست استراتيجية مواجهة بقدر ما هى توازن مثالى وبراجماتية وتعاون، ومواصلة البحث عن فرص للتعاون والحوار المفتوح مع المنافسين عندما تتوافق مصالحهم مع مصالحنا الدولية ومصالح الحلفاء والشركاء والاستقرار".

جاءت هذه التصريحات على هامش احتفال وزارة الدفاع الأمريكية بتغيير اسم قيادتها فى المحيط الهادئ إلى القيادة الهندية الهادوية، فى مؤشر على تنامى العلاقات الهندى الأمريكية والدور الذى تؤديه الهند فى الأمن الإقليمى .

وسلم وزير الدفاع الأمريكى جميس ماتيس القيادة الجديدة إلى الأدميرال ديفيد ديفتشن خلفا للادميرال هارى هرس الذى رشح سفيرا لأمريكا لدى كوريا الجنوبية.

 


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