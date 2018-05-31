وزير الخارجية السعودى يبحث مع وفد فرنسى المستجدات الإقليمية والدولية

الرياض (أ ش أ)

التقى وزير الخارجية السعودى عادل بن أحمد الجبير، اليوم الخميس، وفدًا من كبار المسؤولين فى وزارة الخارجية الفرنسية برئاسة رئيس إدارة أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط فى وزارة الخارجية السفير جيروم بونافون.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين بحثا -خلال اللقاء- عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها، واستعرضا مجهودات المملكة الرائدة فى الأعمال الإنسانية والإغاثية والتنموية المقدمة للشعب اليمنى الشقيق وسبل تعزيز التعاون المشترك فى هذا الإطار.