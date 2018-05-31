وزير الخارجية الروسى يلتقى زعيم كوريا الشمالية فى بيونج يانج

وكالات الأنباء

التقى وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، الذى يزور بيونج يانج، اليوم الخميس، زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ووصل وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الخميس، إلى كوريا الشمالية من أجل إجراء محادثات مع عدد من المسئولين البارزين هناك.

وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية أن لافروف التقى عقب وصوله إلى بيونج يانج بنظيره الكورى الشمالى "رى يونج هو"، دون الإشارة إلى تفاصيل الاجتماع بين الوزيرين.

وتأتى زيارة لافروف إلى كوريا الشمالية قبيل القمة المتوقعة بين الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" والزعيم الكورى الشمالى "كيم جونج أون" الشهر المقبل.

وقال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن روسيا ليس من حقها التدخل فى العملية التفاوضية بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الديمقراطية، لكنها ستكون مستعدة لدعم اتفاقيات محددة حول التسوية الكورية تلبى مصالح جميع الأطراف.

وأضاف لافروف، فى تصريح للصحفيين اليوم فى بيونج يانج، نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، "إننى على قناعة من أن الجانب الكورى الشمالى سيحدد موقفه مع الأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل، الآن تجرى هناك مشاورات تحضيرية للخبراء، ونحن نرى أنه ليس من حقنا بأى شكل من الأشكال التدخل فى هذه العملية".

ويتزايد الحراك الدبلوماسى بشأن الوضع فى شبه الجزيرة الكورية، على ضوء لقاء القمة المرتقب بين الرئيس الأمريكى والزعيم الكورى الشمالى والمزمع عقده فى سنغافورة، يوم 12 يونيو المقبل؛ للتفاوض حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، ووقف كوريا الشمالية لإجراء تجارب على الصواريخ البالستية، مقابل تسهيلات اقتصادية، وتنازلات فى مجال العقوبات المفروضة على البلاد.